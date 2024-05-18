YouTube Music'in "Şimdi Çalınan" sayfasına yeni bir tasarım çalışması yapıldı. Yeni tasarım, uygulamanın daha modern görünmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, YouTube Music'in iOS sürümü için yeni bir çalışma yaptı. Bu çalışma kapsamında YouTube Music'in "Şimdi Çalınan" sayfasına yeni bir tasarım getirildi. Bu tasarım, YouTube Music'in daha modern görünmesini sağlayacak.

iPhone sahipleri, YouTube Music uygulamasına girip Şimdi Çalınan sayfasına giriş yaptıklarında açtıkları şarkının albüm kapağı ile ilişkili tek bir renge sahip arka plan görüyorlardı. İşte yeni güncelleme ile bu durum değişti. YouTube Music artık degrade tasarım dilini benimseyecek. Arka plan, aşağı doğru baktıkça daha koyu bir hâl alacak.

YouTube Music'in yeni tasarımı böyle görünecek:

Google, YouTube Music'in Android sürümü için de benzer bir çalışma yapmıştı ve bir süredir Android kullanıcıları da degrade tasarım sayfasını kullanıyorlardı. Yapılan son çalışma ile iOS kullanıcıları da Android kullanıcıları gibi yeni tasarımı kullanabilecekler.

Bu arada, YouTube Music'in Şimdi Çalınan sayfasındaki tek yeniliğin arka plan olmadığını söyleyelim. Şirket, ekranın en alt kısmındaki seçenekleri de elden geçirdi. Eskiden bir adacık içinde bulunan seçenekler, artık ekranda yerleşik olarak bulunuyorlar.