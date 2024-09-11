YouTube Music, kullanıcıların çok seveceği bir özelliği test ediyor. "Kullanıcılar, Ask Music" isimli bu yapay zekâ destekli araçla komutlar yoluyla ile kendilerine radyolar oluşturabilecek.

Spotify ve Apple Music rakibi YouTube Music, sürekli olarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek için yeni özellikler alıyor. Bu kapsamda her hizmet gibi bu uygulamaya da yapay zekâ özelliklerinin eklendiğini görüyoruz. Şimdi ise platform, çok sevilecek bir yeniliği sınırlı sayıda kişide kullanıma sunmaya başladı.

9to5Google'ın aktardığına göre "yapay zekâ radyosu" olarak nitelendirebileceğimiz yeni aracın ismi “Ask Music” olarak belirlendi. Özellik, şu anda sadece belli kişilerde test ediliyor. Geniş çapta kullanıma sunulması ise muhtemelen yakın bir zamanda olacak.

YouTube Premium’la sunulacak özellik, fikirlerinizi size özel radyolara çeviriyor

*9to5Google

Basitçe anlatacak olursak Ask Music, yapay zekânın yardımıyla herhangi bir fikri size özel radyoya çevirebiliyor. Yani ne tarz bir müzik istediğinizi komutlar yoluyla söylüyorsunuz, araç da ona uygun radyolar oluşturuyor.

*9to5Google

Yeni özellik, Google’ın yapay zekâ modeli Gemini’dan yararlanarak çalışıyor. Ekran görüntülerinden nasıl görüneceğini görebilirsiniz. İstediğiniz şeyi ister hazır komutlardan isterseniz de kendi cümlelerinizle söyledikten sonra saniyeler için ona uygun şarkıları gösteriyor. Oluşan radyoda ilk şarkı kütüphanenize ekleyebileceğiniz bir formatta otomatik olarak başlatılıyor. Altından eklenen diğer şarkıları da görebiliyorsunuz.

Temmuzdan beri test edilen bu özellik, YouTube Music’e erişmenizi sağlayan YouTube Premium abonelerine sunulacak. Ne zaman geleceği konusunda resmî bir açıklama yok.