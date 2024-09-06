YouTube’a girdiğimiz zaman daha önce izlediğimiz, yalayıp yuttuğumuz videoların yeniden önerildiğini hiç fark ettiniz mi? Peki bunun altında hangi sebep yatıyor?

Aylar önce, hatta yıllar önce izlediğimiz videoları YouTube’u açtığımızda yine öneri olarak karşımızda görebiliyoruz.

Başta ‘Algoritmanın hatası’ diye düşündüren bu durum, aslında bir hata değil. YouTube bunu bilerek yapıyor!

Tekrar karşımıza çıkan videoların en önemli sebebi, zevkimize hitap etmesi.

Aslında bu kadar basit. Baştan sona kadar izlediğimiz o video ilgimizi ve merakımızı boşa çıkarmadı, bizi eğlendirdi ve bilgi verdi. Bu içeriği tekrar önermek, yabancı ve hiç bilmediğimiz, bizi kandırma ihtimali bulunan videoları önermekten çok daha güvenli bir yol. Bu durumu sevdiğimiz bir filmi tekrar tekrar izlemeye benzetebiliriz. YouTube’da yeni bir şeyi keşfetme hissini bastıran bu akışkanlığın farkında.

YouTube, aynı videoyı bir kez daha izleme ihtiyacı duyabileceğinizi de düşünüyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi tükettiğimiz, sonuna kadar izlediğimiz bir videonun ilgi alanlarımız dahilinde olma ihtimali çok kuvvetli. Platform, bizim o konuyla ilgilendiğimizi bildiği için videoyu izlemeye bir kez daha ihtiyaç duyabileceğimizi hesaplıyor.

Mesela yazılım geliştirmeyle ilgili bir eğitim videosu izliyorsak, konu üzerine çalışıkça, kafamıza takılan bir konuda ya da yeni öğrendiğimiz bilgilerle o videoyu yeniden izleme ihtiyacı hissedebiliriz.

Peki siz bir kere izlediğiniz bir videoyu tekrar tekrar izleyenlerden misiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

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