YouTube, platforma özel emojileri kullanıma sundu. Twitch'teki özel emojilere benzeyen YouTube emojileri, şu an için daha çok oyunculara odaklanıyor.

Dünyanın en popüler çevrimiçi video ve canlı yayın platformu YouTube için yeni bir özellik geliştirildi. Kullanıcılar, bu özellik ile tıpkı Twitch'te olduğu gibi YouTube'a özel emojiler kullanmaya başlayacaklar.

YouTube için oluşturulan emojilere "YouTube İfadeleri" ismi verildi. Canlı yayın sırasında veya videolara yorum yaparken kullanılabilecek bu özellik, emojilerin bulunduğu yere eklenen "YouTube" başlığı altında yer alacak. Kullanıcı yorum yaparken, bu yeni emojileri kullanabilecek.

YouTube'daki özel emojiler işte böyle görünecek:

YouTube'un özel emojileri, bazı özel kodlara sahip olacaklar. Örneğin, "Yorum Ekleyin" bölümüne ":yt:" yazarsanız, YouTube'un logosunun bulunduğu bir emojiyi göreceksiniz. YouTube, şu an için daha çok oyunlarla ilgili emojiler oluşturulduğunu, ilerleyen dönemlerde çok daha fazla kategori için özel emojiler oluşturulacağını belirtiyor.

YouTube'un özel emojileri web sürümde şöyle görünüyor:

YouTube'a özel emojiler, an itibarıyla tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda Özel emojilere mobil uygulamalar ve web sürüm üzerinden ulaşılabiliyor.