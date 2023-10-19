YouTube, kullanıcılarının haberlere erişebilecekleri ve habercileri desteleyebilecekleri yeni özellikleri tanıttı. Bu yeni özellikler ile birlikte platform, daha dinamik bir haber izleme deneyimi oluşturmayı amaçlıyor.

Son yıllarda pek çok gazeteci ve basın platformu YouTube'u aktif bir biçimde kullanıyor. Platform, özellikle de kriz anlarında ya da bağımsız habercilerin kitlelere ulaşmasında önemli rol üstleniyor.

Gelen son haberler ise YouTube'un haberciler için yeni özellikler sunmaya hazırlandığını gözler önüne seriyor.

Gelişmiş haber deneyimi

YouTube'un yeni özelliklerinden ilki, sadece haberlere odaklanan daha gelişmiş bir izleme sayfası olarak açıklandı. Bu sayfa, güvenilir kaynaklardan gelen içeriklere odaklanacak. Bu kaynaklar arasında ücretli video platformları, canlı yayın akışları, podcastler ve shorts videoları yer alacak.

Bu da izleyicilere farklı konularda, farklı bakış açılarını keşfedebilme şansı sunacak. Bu kaynakta uzun formatlı videolar, canlı görüntüler ve kısa videolar yer alacak. Belirli bir konu başlığındaki izleme sayfasına erişmek için basitçe gazete ikonuna sahip bir içeriğe tıklamak yeterli olacak. Bu videolar ana sayfada ya da arama sonuçlarında yer alabilecek.

YouTube bir de teşvik programı başlatacak

YouTube ayrıca Haberler için Shorts İnovasyon Programı adlı bir özellik de duyurdu. Bu özellik haber organizasyonlarının kısa formatlı içeriklerini desteklemek ve zenginleştirmek için kullanılacak. Bu girişim sayesinde 10 ülkedeki 20'den fazla organizasyona finansal destek ve uzman desteği sağlanacak. Toplam destek miktarı ise 1,6 milyar dolar olarak açıklandı.

YouTube yapacağı çalışmalarla habercilerin özellikle shorts formatını daha da benimsemesini amaçlıyor. Ayrıca böylece daha çok etkileşim çeken, daha sürükleyici içerikler için yeni formatlar da geliştirmeyi amaçlıyorlar. Böylece en iyi içerik stratejilerini geliştirebilmeyi de hedefliyorlar.

Yeni haber kanalı şu anda 40 kadar ülkede mobil kullanıcıları için kullanıma açılmış durumda.