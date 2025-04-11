Google, YouTube Shorts videolarında devreye girecek yeni bir kaydırma engelleyici özellik üzerinde çalışıyor.

Kısa videolar ile durmaksızın kaydırma alışkanlığımız artık neredeyse ayrılmaz bir ikili hâline geldi ama YouTube bunu çözmenin peşinde.

Sosyal medya ya da video platformlarında biraz zaman geçirmek isterken siz de saatlerce kısa videolar arasında kaybolduğunuzu fark ettiyseniz, yalnız değilsiniz.

Araştırmalar, kısa videolarda geçirilen aşırı vakitlerin ciddi bilişsel sorunlara neden olabileceğini ortaya koyuyor ancak bu videolar her geçen gün kitlesini ve izlenmelerini artırmayı başarıyor. Örneğin YouTube'taki Shorts videolar günde 70 milyardan fazla izlenme alıyor.

Kullanıcılar artık günlük sınır belirleyebilecek

Fakat görünüşe göre Google artık bu bağımlılık döngüsünü fark etti. YouTube’un 20.15.32 beta sürümünde yapılan incelemelerde, şirketin kullanıcıların Shorts izleme süresini sınırlandırmalarına yardımcı olacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı keşfedildi.

Yeni özellik, mevcut "Ara Ver" hatırlatıcısından farklı olarak yalnızca Shorts izleme deneyimine odaklanıyor. Kullanıcılar günlük bir sınır belirleyebilecek ve bu limite ulaşıldığında uygulama sürekli kaydırmayı duraklatacak. Böylece kullanıcılar kendilerini kaptırdığı vaktin farkına varacak.

Bu özellik şimdilik beta sürümde test ediliyor, bu nedenle yakın zamanda tüm kullanıcılara sunulduğunu görmemiz muhtemel.