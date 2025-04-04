YouTube, Shorts için zaman çizelgesi, otomatik müzik senkronu ve yapay zekâ destekli çıkartmalar içeren 5 yeni araç duyurdu.

YouTube, kısa video formatı Shorts için yeni düzenleme araçlarını duyurdu. Kısa video çeken içerik üreticileri için tam beş yeni düzenleme aracı yolda. İlkbaharda gelmesi beklenen bu yeniliklerle birlikte Shorts, video düzenleme konusunda TikTok’a adım adım yaklaşacak gibi görünüyor. Hatta bu özelliklerle birlikte “Artık resmen TikTok’a döndü” diyenler bile olabilir.

Yeni özellikler arasında en dikkat çekeni, zaman çizelgesine benzeyen bir video düzenleyici. Bu araçla artık klipleri kesmek, sırasını değiştirmek, videoya yakınlaştırma yapmak ya da içine yazı ve müzik eklemek çok daha kolay olacak. Kısacası telefonla video düzenleme işi biraz daha profesyonel ama bir o kadar da pratik hale geliyor.

Shorts editörüne zaman çizelgesi ve sticker desteği geliyor

Düzenleme ekranının, Shorts editörünün alt kısmından yukarı kaydırılarak açılacağı bilgisi paylaşıldı. YouTube, bu özellikle birlikte içerik üreticilerinin düzenleme işlemlerini daha pratik şekilde tamamlayabileceğini ifade etti. Şirket ayrıca, kullanıcıların seçtikleri müziğe göre video kliplerinin otomatik olarak ritme uygun şekilde senkronize edilebileceğini duyurdu.

Popüler efektler ve filtrelerin de Shorts şablonları içerisinde sunulacağı açıklandı. Buna ek olarak, kullanıcıların ister kendi galerilerinden seçtikleri görselleri çıkartma olarak videolarına ekleyebilecekleri, isterlerse yapay zekâ destekli bir araç yardımıyla tarif ettikleri görselleri çıkartma haline getirebilecekleri bilgisi verildi.

YouTube, geçmişte de Shorts için TikTok benzeri bazı özellikler sunmuştu. Otomatik seslendirme sistemi ve videoların izlenme sayısının, oynatma başladığı anda sayılmaya başlaması bu örnekler arasında yer aldı. Yeni duyurulan araçların henüz kullanıma sunulmamış olmasına rağmen, bu açıklamanın TikTok’un ABD’deki geleceğine ilişkin kritik karar süreci öncesinde yapılması dikkat çekti.