YouTube, içerik üreticileri için yapay zekâ destekli ve telifsiz müzik üretme imkânı sunan yeni aracını kullanıma sundu.

Artık içerik üreticileri videolarına özel müzik oluşturmak için saatlerce parça aramak zorunda kalmayacak. YouTube, Creator Music’e eklediği yeni özellikle birlikte, yapay zekâ sayesinde sadece birkaç komutla kişiye özel müzik üretmeyi mümkün hale getiriyor.

YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre Creator Music’e yeni bir “Music Assistant” sekmesi eklendi. Bu bölümde kullanıcılar, akıllarındaki müziği tarif ederek yapay zekâdan yardım alabiliyor. İster neşeli bir fon müziği olsun, ister loş bir enstrümantal; tarif edilmesi yeterli olacak.

Ücretsiz ve telifsiz müzik üretimi Creator Music’e entegre edildi

Kullanıcılar, oluşturmak istedikleri müziği tarif ederken enstrüman türü, müziğin havası ve video içeriğine uygunluk gibi detayları sisteme iletebiliyor. Bu bilgiler doğrultusunda yapay zekâ destekli sistem, otomatik olarak bir müzik parçası oluşturuyor. Üretilen parçalar, kullanıcılar tarafından indirilebiliyor ve doğrudan videolara eklenebiliyor.

YouTube, bu yeni özelliğin, 2023 yılında kullanıma sunulan Creator Music platformunun bir uzantısı olduğunu paylaştı. Telifli müzikleri yasal çerçevede sunmayı amaçlayan platform, bu güncelleme ile içerik üreticilerine ücretsiz ve telifsiz müzik üretme imkânı da sağlamış oldu. Özelliğin yalnızca ABD'de bulunan YouTube İş Ortağı Programı üyelerine sunulduğu da ayrıca belirtildi.

Bu arada YouTube, daha önce “Dream Track” adında benzer bir özelliği de denemişti. DeepMind’ın Lyria teknolojisiyle çalışan bu sistem, kullanıcılara belirli tarzlarda kısa müzikler oluşturma imkânı sunmuştu. Şu an için bu özellik sadece enstrümantal parçalarla sınırlı olarak kullanıma açık durumda.