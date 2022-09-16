TikTok ile büyük bir rekabet içerisinde olan YouTube, kısa video özelliği Shorts ile ilgili yeni bir karar aldığını duyurdu. Buna göre Shorts, yeni yıldan itibaren YouTube İş Ortağı Programı'na katılacak. Bu, içerik üreticilerinin kısa videolar ile reklam geliri elde edebileceği anlamına geliyor.

Çin merkezli TikTok’un, kısa video formatıyla son yılların en popüler sosyal medya platformlarından biri hâline geldiğini söylememiz yanlış olmaz. Bu, diğer öne çıkan mecraların da ‘dikey kısa video’ özelliklerini kullanıma sunmasına da neden olmuştu. Instagram ‘Reels’ özelliğini çıkarırken YouTube da ‘Shorts’ ile karşımıza çıkmıştı.

Platformlar arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken şimdi de YouTube’dan kendisini öne çıkaracak yeni bir hamle geldi. Şirket, içerik üreticilerinin kısa videolar formatıyla daha fazla para kazandırmasını sağlayacak yeni planını duyurdu.

YouTube, Shorts’u İş Ortağı Programı'na dahil edecek

Açıklamalara göre ‘YouTube Shorts’, yeni yılla birlikte YouTube İş Ortağı Programı'na katılacak. Bu karar, artık kısa video üreten kullanıcıların reklam geliri elde edebileceği anlamına geliyor. Hamleleriyle TikTok’un önüne geçmeyi planlayan platform, ayrıca program için uygun olmayan üreticilerin de abonelikler, bahşişler ve ürün satışları yoluyla para kazanmasını kolaylaştıracağını ifade ediyor.

YouTube’un Shorts’tan gelecek gelirlere farklı bir yaklaşım sergileyeceğini de eklemek gerek. Platform, özellikten gelen gelirlerin %55’ini kendinde tutarken %45’lik kısmını içerik üreticilerine verecek. Bu, YouTuber’lara normalde uygulanan politikanın tam tersi. Şirket bu paranın bir kısmının platformda kullanılan müziklere gideceğini ve böylece içerik üreticilerinin endişelenmeden kütüphanedeki istedikleri müziği kullanabileceğini söylüyor.

Duyuru, YouTube’un Shorts’u tanıtmasından 18 ay sonra geldi. Şirketin ürün yöneticisi Neal Mohan da daha önce yaptığı açıklamalarda özelliğin, para kazanmayı sağlayacak uzun vadeli bir proje olduğunu belirtmişti. Shorts’un İş Ortağı Programı'na dahil edilmesi de şirketin bu konuda oldukça kararlı olduğunu ortaya koydu. Belli şartları karşılayan kullanıcılar, daha önce Shorts için oluşturulan fon gibi şeylerin yardımıyla para kazanabiliyordu. Yeni adım ise bu durumu bir üst seviyeye taşımış oldu.

Kısa video formatı, hızla popülerleşmeye devam ediyor. YouTube’dan gelen bilgilere göre özellik, günlük 30 milyar izlenme alırken aylık 1.5 milyar insana ulaşıyor.