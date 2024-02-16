YouTube, Universal Music ile lisansını yenilemediği için binlerce müzikten mahrum kalan TikTok'a karşı bir özellik yayımladı. Kullanıcılar artık, Shorts videolarda müzik kliplerini remiksleyebilecekler.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, TikTok'a nispet yaptığı yeni özelliğini duyurdu. Kullanıcılar artık, Shorts tipindeki videolarına müzik videoları ekleyebilecek ve TikTok'taki gibi remiksleme yapabilecekler. Bu özellik, zamanlaması açısından manidar çünkü TikTok, bu ay başında Universal Music ile olan lisans anlaşmasını yenilememiş, hâl böyle olunca dünyaca ünlü şarkıcılara ait eserler TikTok'tan kaldırılmıştı.

YouTube da konuyla ilgili açıklamasında, TikTok'un içine düştüğü duruma atıfta bulundu. Yapılan açıklamada, kullanıcıların Beyonce ve Maggie Rogers gibi dünyaca ünlü şarkıcılara ait eserleri Shorts videolarına ekleyebilecekleri belirtildi.

YouTube Shorts'un yeni özelliği böyle görünecek:

YouTube'un yeni özelliği oldukça basit bir kullanım deneyimi sağlayacak. Bir müzik klibini izleyen kullanıcı, birkaç ufak dokunuşla klibin bir bölümünü kendi Shorts videosuna ekleyebilecek. Üstelik bu özellik, sadece kolajlar oluşturulmasını sağlamayacak. Kullanıcılar, kısa video oluşturma, müzik videosunu arka plan olarak kullanma veya sadece sesi alma gibi özelliklerden de faydalanabilecekler.

Henüz dağıtım aşamasında olan yeni özellik, kısa bir süre içerisinde tüm kullanıcılara ulaşacak. YouTube, bu özellik sayesinde TikTok'a çelme takmış olacak ve bunun platformu nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz.