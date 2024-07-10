Bir YouTuber aile, Xiaomi'nin elektrikli aracı SU7'yi Çin'den İstanbul'a getirdi. Araç, 28 gün süren 10 bin kilometrelik yolculuğu başarıyla tamamladı.

Telefon ve ev ürünleriyle tanıdığımız Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobil pazarına da resmen giriş yapmıştı. Şirket, “SU7” ismini verdiği sedan otomobili Çin’de bir süredir yollardaydı. Araç, şimdiye kadar 75 binden fazla satarak oldukça başarılı bir performans göstermişti.

Şimdi ise Xiaomi SU7’yle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Xiaomi’nin otomobili Türkiye’ye geldi. Ama öyle sandığınız gibi değil.

Bir YouTuber, 10 bin kilometre yol yaparak Xiaomi SU7’yi Türkiye’ye getirdi

“squeaky parallel world" ismine sahip Çinli bir aile tarafından yönetilen ve bu tarz seyahatler gerçekleştiren bir YouTube hesabı, SU7 modelini Çin’den ülkemize kadar getirdi. Bu yolculukta 10 bin kilometre civarı yol katedildi.

YouTuber’lar, Çin’de kullanılan sosyal medya hesabı Weibo üzerinden bu haberi verdi. İstanbul’a geldikten sonra SU7 araçlarını yıkattıklarını da eklediler. Çift tarafından paylaşılan aracın ülkemizdeki fotoğraflarını içeriğimizden görebilirsiniz.

Aracın ekranından paylaşılan görüntülere göre 10 bin kilometre süren yolculukta 17,8 kWh’lik tüketim ortalaması elde etmişler. Çin’in doğusundan başlayan yolculuğun 28 gün sürdüğü de gelen bilgiler arasında. YouTuber çift, bu süreçte araçta herhangi bir problem yaşamadıklarını da eklemişler.

Elektrikli araçların uzun yolculuklarda ne kadar güvenilir olduğu konusunda insanlarda soru işaretleri olduğunu biliyoruz. Ancak Xiaomi SU7’nin Çin-İstanbul yolculuğu elektrikli otomobillerin artık iyice güvenilir hâle gelmeye başladığını gösteriyor. Aynı zamanda Xiaomi’nin ilk aracında hem verimlilik hem de pil güvenilirliği konusunda başarılı bir işe imza attığını da ortaya koyuyor. Aracın en ucuz versiyonunda 700 kilometre, Pro versiyonunda ise 830 kilometreye kadar menzile sunabildiğini belirtelim.

Xiaomi SU7'nin özellikleri için: