YouTube, yapay zekâyla otomatik olarak oluşturulan video özetlerini test etmeye başladı. Şu an için hakkında çok az şey bildiğimiz özellik, kullanıcıların videolar hakkında hızlı bir şekilde fikir edinmesini sağlayacak.

Birçok teknoloji devi gibi YouTube da yapay zekâ destekli özelliklerini platforma getirmeye başlamıştı. Örneğin geçtiğimiz aylarda yapay zekâ destekli dublaj özelliği belli dillerde platforma eklendi. YouTube’un destek sayfasında dün yapılan bir güncelleme ise, yepyeni bir yapay zekâ özelliğinin geleceğini gösterdi.

Yapılan güncelleme, Google’ın YouTube’da yapay zekâyla otomatik olarak oluşturulan özetleri test etmeye başladığını ortaya koydu.

Yapay zekâ destekli özetler video açıklamalarının yerini almayacak

Destek sayfasındaki açıklamaya göre yapay zekâyla oluşturulan video özetleri, izleme ve arama kısımlarında gözükecek. Daha kolay bir izleme deneyimi sunmak isteyen şirket, kullanıcıların yeni özellikle birlikte hızlı bir şekilde videoların özetini okuyabileceğini ve uygun olup olmadığına karar verebileceğini ifade ediyor.

Bilindiği üzere YouTube’da içerik üreticileri videolarına açıklama ekleyebiliyor. Google, yapay zekâ destekli özetlerin bu açıklamaların yerini almayacağının altını çiziyor. Yani daha çok videolar hakkında daha fazla bilgi sağlamaya yarayacak.

Yapay zekâyla oluşturulan özetler, şimdilik belli sayıdaki İngilizce dilindeki videolarda ve kullanıcılarda test ediliyor. Ne zaman geniş çapta çıkış yapacağı konusunda ise bir bilgi yok. Ayrıca özetlerin nasıl görüneceği ve ne kadar uzun olacağını da bilmiyoruz.