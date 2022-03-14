YouTube videolarını reklamsız izletmesiyle bilinen Vanced, bugün yapılan açıklamaya göre yakın gelecekte hizmet vermeyecek. Uygulama, Google'ın yasal bildirisinin ardından kapanmak zorunda kaldı.

Yıllardır Google’ın YouTube uygulamasına 'korsan' alternatif olarak kullanılan Vanced, bugün kullanıcılarının fazlasıyla üzüleceği bir haberle gündeme geldi. Popüler uygulamanın Twitter hesabından yapılan paylaşımda uygulamanın artık geliştirilmeye devam edilmeyeceği duyuruldu. Uygulamanın indirme bağlantısının da önümüzdeki günlerde internet sitelerinden kaldırılacağı açıklandı.

Vanced, yaptıkları bu ani duyurunun nedeniniyse ‘yasal sebepler’ olarak gösterdi. Uygulamanın arkasındaki ekip, The Verge’e yaptıkları açıklamada Google’ın kendilerine uygulamayı geliştirmeyi ve dağıtmalarını durdurmaya zorlayan bir mektup gönderdiğini ifade etti. O mektupta ekipten YouTube’la ilgili tüm referansların kaldırılması, logonun değiştirilmesi ve YouTube ürünlerine yönelik tüm bağlantıların kaldırılması gibi taleplerde bulunulduğu belirtildi.

Vanced, yüklü olan telefonlarda kullanılmaya devam edebilecek:

Yıllardır faaliyet gösteren Vanced uygulaması, özellikle YouTube izlemek isteyenler için Premium satın almaya gerek kalmadan reklamsız video izleme özelliğiyle tanınıyordu. Bununla birlikte resmi YouTube uygulamasında olmayan özelleştirme seçenekleri de Vanced’in YouTube’a tercih edilmesini sağlıyordu.

Artık indirmeye ve geliştirilmeye açık olmayacak olan Vanced, uygulamanın şu anda yüklü olduğu telefonlarda çalışmaya devam edecek. Fakat uygulamaya bugünden itibaren herhangi bir yeni özellik ya da güncelleme gelmeyecek.

Vanced, YouTube’un üçüncü taraf uygulamalarla olan savaşında son kurban oldu. Google, bundan önce son olarak iki popüler Discord müzik botu Rythm ve Groovy’nin faaliyetlerini engellemişti. Bu iki uygulama da Google’ın reklamlarını aşarak reklamsız müzik deneyimi sunuyordu.