Google'ın Mesajlar uygulaması büyük bir güncelleme aldı. Bu güncelleme ile iMessage'dan gelen tepkilerin görüntülenmesine imkan verildi. Ayrıca tek seferlik şifre mesajları da artık 24 saat içerisinde silinebilecek şekilde ayarlanabilecek. İşte Google Mesajlar uygulamasındaki tüm yenilikler...

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android kullanıcılarına sunduğu Mesajlar uygulamasını güncelledi. Bu güncelleme ile Android ile iOS ekosistemleri arasında önemli bir kontakt kurulmuş oldu. Öyle ki Android'de Mesajlar uygulamarını kullanan tüketiciler artık, iPhone'lardan gönderilen tepkileri emoji olarak görüntüleyebilecekler. Bu özellik, şu an için yalnızca Android kullanıcıları arasında deneyimlenebiliyordu.

Apple'ın iMessage isimli uygulaması, bir mesaja tepki verilmesini sağlayabiliyor. Böylelikle kullanıcılar, birbirlerinin mesajlarına yanıt vermek zorunda kalmadan çeşitli emojiler gönderebiliyorlardı. İşte bu özellik, artık iOS ile Android ekosistemleri arasında da kullanılabilecek.

Google Mesajlar'ın tek yeniliği bundan ibaret değil

Google'ın son güncellemesinde en dikkat çeken özellik iOS ile yapılan entegrasyon olsa da uygulamadaki yenilikler bunlarla sınırlı değil. Örneğin iPhone sahiplerinin gönderecekleri videolar, artık Google Fotoğraflar aracılığıyla sunulacak. Böylelikle mesajlar MMS olarak değil de yüksek çözünürlüklü videolar olarak Android kullanıcılarına ulaşmış olacak. Bu özellik, ilerleyen dönemlerde fotoğraf gönderirken de kullanılabilir olacak.

Google Mesajlar'a gelen diğer yeniliklere baktığımızda, mesajların kategorilere göre ayrılabilir olduğunu görüyoruz. Ayrıca alışverişlerde kullanılan tek seferlik şifreler gibi mesajlar, artık 24 saat içerisinde silinebilecek şekilde ayarlanabilecek. Bu sayede kullanıcılar için daha düzenli bir mesajlaşma deneyimi sunulacak. Tüm bunlara ek olarak artık kullanıcılara günler boyunca açılmamış mesajlar için hatırlatma bildirimleri de gönderilecek. Bu sayede kullanıcılar, yanıtlamadıkları mesajlardan haberdar olabilecekler.

Google, Mesajlar uygulamasının yeni sürüm dağıtımına başladı. Ancak uygulamayı İngilizce kullananlar, yeni özelliklere daha erken erişebilecekler. Bu sürümün tüm kullanıcılara ulaşması ise birkaç hafta sürecek.