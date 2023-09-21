YouTube, "YouTube Create" ismini verdiği yeni uygulamasını tanıttı. Ücretsiz ve tamamen ayrı bir hizmet olarak gelecek yeni uygulama, video düzenlemeyi çok kolay hâle getirecek.

YouTube, bugün gerçekleştirdiği Made On etkinliğinde “YouTube Create” ismini verdiği yepyeni bir uygulama tanıttı. Yeni uygulama, kullanıcılarının Shorts veya uzun videolarını düzenlemesine yardımcı olacak.

YouTube Create, TikTok’un benzer bir amaca sahip “CapCut” uygulamasına benziyor. Bu yüzden YouTube’un TikTok’un önüne geçmek için böyle bir hamle yaptığını tahmin edebiliriz. Böyle bir uygulamanın, insanları TikTok rakibi Shorts videolar üretmeye iterek

YouTube Create, video düzenlemeyi çok kolaylaştıracak

YouTube, yeni uygulamanın kullanıcılara videolarını düzenlemek için kullanması kolay ve ücretsiz araçlar sunacağını ifade etti. Bu şekilde de video düzenleme, GIF’ler veya efekt ekleme gibi süreçlerde karşılaşılan sorunların çözüme kavuşacağı belirtildi. Şirket, uygulamasının bu süreçleri kolaylaştırmasıyla ilgili “Karmaşık düzenleme yazılımlarına ihtiyaç duymadan video üretebilirsiniz.” ifadelerini kullanıyor.

İçerik üreticileri, uygulamaya videolarını ekledikten sonra çeşitli düzenleme araçları arasından seçim yapabilecek. Kırpma, seslendirme, telifsiz müzik kitaplığına erişim, filtre, sticker, GIF ekleme, efekt koyma ve daha birçok özelliğe ulaşmak mümkün olacak.

Şirket, YouTube Create’in geliştirilme sürecinde 3000 içerik üreticisine danışıldığını ve uygulamanın bu geri bildirimlere göre tasarlandığını ifade etti. Tamamen ücretsiz olacak YouTube Create, şimdilik Türkiye’nin dahil olmadığı belli ülkelerde beta olarak Android için çıkış yaptı. İlerleyen zamanlarda daha fazla ülkeye gelecek. iOS için çıkış tarihi ise önümüzdeki yıl olarak açıklandı.