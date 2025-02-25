YouTube, video içinde gösterilen reklamları güncelleyeceğini açıkladı. Artık izlediğiniz şeyin ortası yerine sahne geçişleri gibi doğal duraklama bölümlerine reklam koyulacak.

YouTube, Premium abonesi olmayan kullanıcılarına düzenli olarak reklamlar gösteriyordu. Bu reklamlar, videoların başında veya ortasında karşımıza çıkabiliyordu. Platform, yaptığı yeni açıklamayla video izlendiği sırada çıkan reklamlarda değişiklikler yapacağını duyurdu.

Değişiklikler, içerik üreticileri için paylaşılan bir göndeiyle duyuruldu. Şirket, bu güncellemeyle kullanıcıların izleme deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Artık daha doğal duraklama noktalarında reklamlar gösterilecek, izlemenizi bölen yerlerde reklam olmayacak

Açıklamalara göre artık video içi reklamların gösterildiği yerler daha farklı olacak. Önceden, birden videonun ortasında çıktıkları olabiliyordu. Bu da izlediğimiz şeyi bölmesiyle cidden sinir bozucuydu.

Şirket, bunu kaldıracağını belirtmiş. Artık videolarda doğal duraklama noktası olarak nitelendirilen sahne geçişleri, duraksamalar gibi yerlerde reklamlar karşınıza çıkacak. İzlediğiniz içerik devam ederken birden bire reklam görmeyeceksiniz, akış bozulmayacak. Reklamı görmek için bir duraksama gerekecek.

Değişiklikler, 12 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Kullanıcıların bir şey yapmasına gerek yok. Ancak eğer içerik üreticisiyseniz ve manuel reklam yerleştirme uyguluyorsanız bazı değişiklikler yapmanız gerekecek.