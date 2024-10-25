YouTube Yorumlarda Karşımıza Çıkan Linklerin Sırrı Belli Oldu

YouTube, mobil platformlarda hyperlinkli yorumları daha yaygın hâle getiriyor.

YouTube, 2023'te mobil uygulamasındaki yorumlarda hyperlink özelliğini kısıtlı bir denemeyle karşımıza çıkarmıştı. Bu özellik şimdi daha geniş kitlelere açıldı. Böylece kullanıcıların belirli bir konu veya ilgi odağı hakkında bilgi edinmeleri kolaylaştırılıyor. Yorumlardaki tıklanabilir kelimeler veya ifadeler mavi oluyor ve büyüteç işareti göze çarpıyor.

YouTube'dan gelen açıklamaya göre hyperlinkli yorumlar, bilgi edinme sürecinde "sürtünmeyi azaltmayı" amaçlıyor. Bu hyperlinklerden birine tıkladığınızda YouTube sizi ilgili arama sonuçlarına yönlendiriyor. Bu esnada izlediğiniz video ise mini oynatıcıda oynamaya devam ediyor. Öte yandan yorum yapan kişiler bu bağlantıları kendileri ekleyemiyor veya üzerinde düzenlemeler yapamıyorlar. İçerik üreticiler ise isteklerine bağlı olarak bu bağlanlantıları kaldırabiliyor.

Spam gibi gözükmekle suçlanıyor

Uygulamanın nasıl çalıştığına dair şimdilik bir açıklama bulunmuyor. Bizim yaptığımız testlerde de bazı videolarda hyperlink özelliğinin çalıştığı, bazı videolarda ise görünmediği dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise yorumlarında bu bağlantıların spam ya da virüs gibi gözüktüğünü belirtti. Ayrıca YouTube uzun süredir spam sorunları da yaşıyordu.

Elbette ki bu özelliğin faydalı olacağını düşünenler de bulunuyor. Yine de genel olarak baktığımızda YouTube kullanıcılarının bu yenilikten pek de memnun kalmadıklarını söylemek mümkün. Yeni özelliğin reklam dolandırıcılığı için kullanılabileceğinden çekinenlerin çokluğu da dikkat çekiyor.

Bu özellik hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.