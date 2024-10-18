YouTube, Premium Lite aboneliğinin yeni versiyonunu test ediyor. Yeni plan daha uygun fiyatla reklamsız içerik sunmayı hedefliyor.

YouTube, kullanıcıların reklamsız içerik deneyimini geliştirmek amacıyla Premium Lite aboneliğinin yeni bir versiyonunu test ediyor. Yeni plan ile birlikte daha uygun fiyatla reklamsız içerik sunulması hedefleniyor.

Kullanıcıların sosyal medyada paylaştığı ekran görüntüleri, YouTube’un Premium Lite aboneliği hakkında bilgilerin yayılmasına neden oldu. Google temsilcisi, bu abonelik planının Avustralya, Almanya ve Tayland'da test edildiğini doğruladı.

Kullanıcıları bekleyen yenilikler

Yeni versiyonda, çoğu video reklamsız olacak; ancak müzik içerikleri ve Shorts videolarında bazı reklamların yer alması bekleniyor. Kullanıcılar ayrıca, arama ve gezinti sırasında "sınırlı reklam" ile karşılaşacak. Orijinal Premium Lite aboneliği 2021 yılında Avrupa'da test edilmiştir, fakat Ekim 2023'te kaldırıldı. İlk versiyon, yalnızca reklamsız içerik sunuyordu ve çevrim dışı izleme ya da arka planda oynatma gibi özellikleri barındırmıyordu.

Avustralya'daki fiyatlandırmaya göre, Premium Lite aboneliği aylık 9 dolar, tam Premium erişim ise 17 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu yeni fiyatlandırma, normal Premium aboneliğin yarısı kadar bir maliyet sunarak, daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı mümkün kılabilir.

YouTube’un yeni Premium Lite abonelik seçeneği, kullanıcılara daha uygun fiyatlarla reklamsız içerik deneyimi sağlama imkanı sunuyor ve bu durum, abonelik seçenekleri arasındaki çeşitliliği artırarak, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı tercihler yapmalarına yardımcı olacağa benziyor.