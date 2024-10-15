YouTube, Mini Tarayıcıyı Yeniliyor: İşte Yeni Özellikler

YouTube, son aylarda test ettiği bir dizi güncellemeyi kullanıcılarına açmaya hazırlanıyor.

YouTube, Android ve iOS'taki uygulaması için yeni bir miniplayer üzerinde çalışıyordu. Bu yeni oynatıcı ile birlikte eskiden alt çubuğun üstünde yer alan dikdörtgen yerine resim içinde resim özelliğini andıran bir oynatıcı tasarımı karşımıza çıkıyor. Videonun üst köşesinde bir kapatma düğmesi yer alıyor. Altta yer alan şeritte oynatma düğmesi, 10 saniyelik ileri geri atlama seçenekleri yer alıyor.

Oynatıcıda yer alan dişli sembolüne bastıktan sonra bir uyku zamanlayıcısına erişmek de mümkün oluyor. Bu özellik hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılara açık olacak. Burada uyku modunun ne zaman devreye gireceği seçilebiliyor. Süre seçenekleri arasında 10, 15, 20, 30, 45 dakika, 1 saat ve video sonu gibi seçenekler yer alıyor.

Oynatma hızı özelleştirilebilecek

Yeni arayüz ile birlikte video hızı da daha ince ayarlarla değiştirilebilecek. Geçmişte x0,25 ile x2 arasında 0,25'lik adımlar hâlinde ayarlayabildiğimiz oynatma hızı artık 0,05'lik oranlarla değişecek. Ayrıca oynatıcı hızını kontrol etmek için bazı ön ayarlar da karşımıza çıkıyor.

Yeni güncelleme ile birlikte kullanıcılar, kendi oluşturdukları ya da yapay zekâ ile üretilen görselleri de özel küçük resimler olarak kullanabilecekler. İş birliği ile oluşturulan oynatma listeleri ayrıca QR kod ya da TV'ye yansıtma ile de kullanılabilecek.

YouTube ayrıca “bir yaratıcı kanalının ilk ücretli üyelerinden biri olma veya testleri doğru bir şekilde tamamlama” gibi resmî rozetler de sunacak. Bu rozetler "Siz" sekmesinde gösterilecek.