Geçtiğimiz günlerde meydana gelen talihsiz olayda YouTuber Meryem Can'ın bir videosunda kullanılan akıllı telefonun galerisinde 18+ bir görüntü dikkat çekti. Meryem Can, telefonun kendisine ait olduğunu reddederken; söz konusu video kaldırıldıktan sonra 18+ görüntünün silinmiş versiyonuyla yeniden yayına alındı.

3,67 milyon abonesiyle Türkiye’nin en popüler YouTuber kanallarından biri olan Meryem Can, geçtiğimiz gün yayınladığı videoda büyük bir talihsizlik yaşadı. “Kayıp Telefon İlanıyla Yalancıları Tespit Etmek” adlı videosunda elinde bulunan akıllı telefonu dizüstü bilgisayara bağlayan ve galeriyi açan Meryem Can, galeride bulunan 18+ bir görüntü nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerin hızla yayılması üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Meryem Can, “Arkadaşlar, son yayınlamış olduğum videoda bir problem yaşandı. Biliyorsunuz biz ekip olarak Huawei ile çalışıyoruz. Kameraman arkadaşım da bu sebeple benimle aynı model telefonu kullanıyor.” diyen Meryem Can, telefonun kendisine ait olduğunu reddetti.

Meryem Can, söz konusu görüntüye rağmen videonun yayına girmesiyle ilgili olarak ise “Post prodüksiyon kısmında gerekli olan ekran görüntülerini o aldığı için, o sırada aktarımı onun telefonu ile yapıyorduk. Farkettiyseniz galeride bana ait herhangi bir fotoğraf yok. Bende malesef bu görüntülerin varlığını, video yayınlandıktan sonra farkettim.” açıklamasında bulundu.

“Hızlıca o kısımı blurlamaya çalıştık fakat işlem gereğinden fazla uzun sürünce videoyu şimdilik kaldırdım.” diyen Meryem Can, ilgili bölümü videodan kaldırdıktan sonra videoyu aynı isimle bir kez daha yayına aldı ve dün yayınlanan video bugün itibarıyla 1,2 milyon görüntülemeye ulaşmış durumda.

Meryem Can'ın 18+ görüntüler bulunan videosunun yeniden yayınlanan hali