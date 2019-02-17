Yuho, Su Damlası Çentikli Yeni Bir Akıllı Telefon Tanıtacak

Hindistanlı teknoloji şirketi Yuho, akıllı telefon pazarında iddialı bir konuma gelebilmek için agresif bir strateji sergileyeceğini açıkladı. Bu sene içinde 9 ayrı cihaz tanıtacak olan şirket, son zamanların modası "çentikli" ekrana sahip olan akıllı telefon modellerini de piyasaya sürecek.

"Yuho" ismi birçok kişi için oldukça yabancı geliyor olabilir. Hindistanlı teknoloji firması aslında 2016 senesinde kuruldu ancak maddi problemler nedeni ile bir türlü istediği akıllı telefon üretimlerini gerçekleştirme fırsatı bulamadı. Firma, özellikle Çin'in akıllı telefon pazarındaki hızlı yükselişini örnek alarak agresif bir tutumla, sektöre hızlı bir giriş yapmaya karar verdi.

Yuho CEO'su Chanpreet Singh, şirketin gelecek planları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kuruluş yılından itibaren istedikleri ürünleri üretemediklerini anlatan Singh, bu esnada boş durmadıklarını, sürekli çalışarak gerekli altyapı çalışmalarını tamamladıklarını duyurdu. Hedeflerinin "herhangi bir telefon üreticisi olmak" değil "sektör lideri konumda bir üretici olmak" olduğunu da sözlerine ekledi.

Yuho, 2019 yılı içerisinde 9 farklı telefon modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu modeller arasında son zamanların trendi olan "su damlası çentikli" ekranlara sahip modeller de var. Aynı zamanda modeller, farklı hafıza seçeneklerine de sahip olacak. Şirketin CEO'su, Yuho marka telefon tercih etmeyi düşünen ama servis noktasında soru işaretleri olan kullanıcılara da bir mesaj verdi. Singh, şu anda 700 mağaza ile hizmet verdiklerini ve bu senenin sonunda kadar yaklaşık 2000 adet mağazaya ulaşmayı hedeflediklerini, bu noktalarda her türlü hizmeti sağlayacaklarını ifade etti.