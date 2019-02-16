2019'da 5G Akıllı Telefon Çıkaracak Olan Şirketler

2019, 5G teknolojisinin akıllı telefonlardaki başlangıç yılı olacak. İşte bu yıl içerisinde 5G telefonlarıyla öne çıkacak olan 5 şirket.

5G teknolojisi artık neredeyse tamamlandı sayılır hatta birkaç akıllı telefon üreticisi bu teknolojiye sahip telefonlarını piyasaya sürmeye bile hazır. 5G, bu sene içerisinde kullanılmaya başlansa da geniş alanda kullanımı 2020 yılında gerçekleşecek. Piyasanın ağır toplarından Apple, bu teknolojiye bu sene giriş yapmasa da bazı büyük şirketler kullanıcıları bu sene bu teknolojiyle buluşturacak. İşte 2019 yılında 5G telefonlarıyla öne çıkacak olan 5 firma:

Huawei

Tahmini çıkış tarihi: 2019’un ilk çeyreği

5G taban bantı: Huawei

Eylül 2017’de, Huawei’nin katlanabilir telefon hazırlıkları yaptığı dedikoduları çıkmaya başlamıştı. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca bu dedikodular gittikçe büyüdü, güçlendi ve bugün geldiği hâl, Huawei’nin MWC 2019’da ilk katlanabilir 5G’ye sahip akıllı telefonunu duyuracağı oldu. Şirketin 25-28 Şubat tarihleri arasında Barcelona’da düzenlenecek etkinlikte 5G, yapay zeka, nesnelerin interneti ve bulut servisleri gibi konulara odaklanması bekleniyor.

Samsung

Tahmini çıkış tarihi: 2019’un ilk çeyreği

5G taban bantı: Qualcomm

Bazı spekülasyonlara göre, Samsung’un ilk 5G destekli telefonu Galaxy S10X olacak ve telefon Mart 2019’da satışa sunulacak. Ağustos 2018’de, Samsung 5G taban bantı olan Exynos Modem 5100’ü yayınladı. 5 Aralık’ta da Qualcomm ve Verizon ile birlikte 5G NR veri bağlantı sistemini yayınladı, mobil cihazlardaki 5G ağlarının iletim hızını gösterdi ve sonunda ilk 5G destekli telefonunu CES 2019’da sergiledi. Söylentilere göre Galaxy S10X’in fiyatı etiketi 700 dolar ile 800 dolar arasında olacak.

Xiaomi

Tahmini çıkış tarihi: 2019’un ilk çeyreği

5G taban bantı: Qualcomm

Xiaomi, CES 2019’da 5G destekli akıllı telefonlarının prototipini gösteren Çinli firmalardan bir tanesiydi. Şirket, Mi MIX 3’ün 5G versiyonunu etkinlikte kullanıcılara sundu. Şirketin, 5G destekli telefonunu bu senenin ilk çeyreğinde satışa sunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Oppo

Tahmini çıkış tarihi: 2019’un ilk çeyreği

5G taban bantı: Qualcomm

Tıpkı Xiaomi gibi Oppo da, CES 2019’da 5G prototipini kullanıcılarla buluşturmuştu. Oppo, 5G akıllı telefon prototipini gösteren ilk şirketlerdendi. Şirket, Oppo Find X 5G prototipini geçtiğimiz sene 6-8 Aralık tarihleri arasında 6. Çin Küresel Mobil İşbirliği’nde (6th China Mobile Global Cooperation) görücüye çıkarmıştı.

Vivo

Tahmini çıkış tarihi: 2019’un ilk çeyreği

5G taban bantı: Qualcomm

Vivo da Xiaomi ve Oppo gibi 5G akıllı telefon prototipini CES 2019’da sergileyenler arasındaydı. Şirketin CEO’su Shen Yu, Vivo’nun 5G telefonunun araştırma ve geliştirme sürecinin oldukça güzel ilerlediğini ifade etti.