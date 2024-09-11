Yazın o kavurucu sıcağında arabanın klimasını açmak bir nevi kurtuluş. Ama sürücülerin kafasında hep aynı soru var: "Yüksek devirde araba kullanırken klima açmak motora zarar verir mi?"

Bazıları bu soruya "Hayır, açılmaz! Motor yanar!" diye cevap verirken, bazıları ise "Aman ne olacak, ben hep açıyorum!" diyerek rahatça kullanmaya devam ediyor.

Peki, bu işin doğrusu ne? Yüksek devirde klimayı açmak motor performansını gerçekten etkiliyor mu?

Yüksek devirde klima açmanın motor performansına etkisi

Yüksek devirde araç kullanırken klimayı açmanın motor üzerindeki etkisi gerçekten var. Ancak bu durumun ne kadar büyük bir sorun yarattığı, aracın tipine ve motorunun gücüne bağlı.

Klima, motorun gücünü kullanarak çalıştığı için açıldığında motora ek yük bindiriyor. Bu yük, özellikle yüksek devirde seyahat ederken aracın performansında bir azalma yaratabiliyor. Örneğin, klimayı açtığınızda aracınızın hızlanma tepkisi biraz yavaşlayabilir veya yokuş çıkarken zorlanabilir.

Bunun nedeni, klimayı çalıştırmak için kullanılan kompresörün motordan güç alması. Güç çekimi, yüksek devirde olduğunuzda bile motorun verimliliğini etkileyebiliyor.

Öyle ki bu etki özellikle küçük motorlu araçlarda daha belirgin hâle geliyor. Yani aracınızın motoru büyükse, bu etkiyi fazla hissetmeyebilirsiniz ancak küçük hacimli bir motora sahipseniz, klimayı açtığınızda hızlanmanın zorlaştığını fark edebilirsiniz.

Yakıt tüketimini de etkiler mi?

Aracınız yüksek devirde çalışırken zaten fazla yakıt harcıyor; bir de üzerine klima açarsanız, yakıt tüketimi daha da artabiliyor. Klimayı açtığınızda motor, daha fazla güç üretmek zorunda kalıyor ve bu da daha fazla yakıt tüketimi anlamına geliyor. Bu da ortalama %5 ila %15 oranında olabiliyor.

Ancak uzun yolda giderken yakıt tasarrufu için cam açmak yerine klimayı kullanmanız da tavsiye ediliyor. Nedeni de şu: yüksek hızlarda açık camlar klimaya göre daha fazla sürtünme yaratıyor.

Eğer dur-kalk sürüşte yani şehir içindeyseniz açık camlar tabii ki daha verimli bir deneyim yani yakıt tasarrufunuz üzerinde.

Motora zarar verir mi?

Yüksek devirde araç kullanırken klimayı açmanın motora zarar verebileceği düşüncesi kısmen doğru. Özellikle eski model araçlarda ya da düzenli bakımı yapılmamış araçlarda klima açmak, motorun aşırı ısınmasına sebep olabiliyor.

Klima açıldığında motor daha fazla çalışmak zorunda kalıyor, bu da motorun sıcaklığının artması demek. Eğer aracınızın soğutma sistemi iyi çalışmıyorsa ya da radyatör yeterince verimli değilse, motorun aşırı ısınma riski ortaya çıkabiliyor.

Ancak modern araçlarda bu risk çok daha düşük. Çoğu yeni nesil araç, motorun ve soğutma sisteminin böyle durumlara uyum sağlayabilecek şekilde tasarlandığı özelliklere sahip.

Yani aracınızın bakımları düzenli yapılıyorsa ve soğutma sistemi sorunsuz çalışıyorsa, yüksek devirde klima açmak büyük bir sorun yaratmaz.

Performans için ne yapmalı?

Eğer yüksek performans gerektiren bir durumdaysanız – örneğin otoyolda yüksek hızla seyahat ediyorsanız ya da dik bir yokuşu tırmanıyorsanız – klimayı kapatmak motor performansını artırabiliyor. Bu durum özellikle küçük motorlu araçlar için önemli. Motorun üzerindeki ek yük kalktığında araç daha rahat hızlanıyor ve zorlu koşullarda daha iyi performans gösteriyor.

Öte yandan, gündelik kullanımda ve normal hızlarda seyahat ederken, klimayı kapatmak yerine performans kaybı ve yakıt tüketimi arasında dengeyi bulmak önemli.

Sıcak bir yaz gününde, konforunuzdan ödün vermek yerine klimayı açmak çoğu zaman daha mantıklı. Fakat uzun mesafeli ve yüksek hızla yapılan yolculuklarda klimayı dikkatli kullanmak yakıt tasarrufu sağlayabilir.

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