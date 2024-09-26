Yüksek Sesle Müzik Dinlemek Söylendiği Gibi Erken Yaşta İşitme Kaybına Yol Açıyor mu Yoksa Şehir Efsanesinden mi İbaret?

4 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Müziği yüksek sesle dinlemek, özellikle de kulaklıkla, birçok genç için âdeta bir kaçış, rahatlama ve eğlence kaynağı. Peki, bu alışkanlık gelecekte duyma yetimizi kaybetmemize neden olabilir mi?

Kulaklıklardan gelen müziğin büyüsüne kapılmak çok kolay ama birçoğumuz, bu keyifli deneyimin kulağımıza ne gibi zararlar verebileceğini pek düşünmüyoruz.

İçeriğin detaylarını okuduktan sonra desibele daha da dikkat eder hâle geleceksiniz.

Yüksek ses ve işitme kayıpları arasındaki ilişki

yüksek sesle müzik dinlemek

Desibel (dB) ile ölçülen ses karşı kulaklarımız belirli bir seviyeye kadar dayanıklı. 85 dB'in üzerindeki sesler, özellikle uzun süreli maruziyetlerde, işitme kaybına yol açabiliyor.

Kulaklıklarla müzik dinlemek ise genellikle 95-110 dB arasında değişen seviyelerde gerçekleşiyor. Yani genç yaşta kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek, farkında olmadan işitme duyusuna büyük zararlar verebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya genelinde 18 ila 34 yaş arasındaki 1,35 milyardan fazla genç, kulaklık veya eğlence mekânlarında bulunmalarıyla işitme kaybı riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Kulaklıklar neden bu kadar tehlikeli?

kulaklık zararları

Kulaklıklar, sesi doğrudan kulak kanalına ilettiği için diğer ses kaynaklarına göre daha büyük bir tehlike arz ediyor. Özellikle kulak içi kulaklıklar, sesin kulağımıza çok daha yakın olmasını sağlıyor ve bu durum uzun vadede işitme sağlığını ciddi şekilde etkileyebiliyor.

Yüksek sesle ve uzun süre müzik dinlemek, kulağımızdaki hassas tüylü hücrelere zarar veriyor. Bu hücreler, bir kez hasar gördüklerinde kendilerini yenileyemiyor ve işitme kaybı kalıcı hâle geliyor.

Uzun vadeli etkilerini de düşünün.

işitme kaybı

Erken yaşta işitme kaybı sadece sosyal yaşantınızı etkilemekle kalmıyor aynı zamanda zihinsel sağlığınızı da olumsuz etkileyebiliyor.

Yapılan araştırmalar, işitme kaybının sosyal izolasyona, depresyona ve bilişsel gerilemeye yol açabileceğini gösteriyor. İşitme kaybı yaşandığında, özellikle genç yaşlarda, hayatın birçok alanında zorluklar baş gösterebilir.

İşte tam da bu yüzden, müzik tutkunuzun size zarar vermemesi için önlemler almak çok önemli.

Müzik tutkusunu sağlıklı bir şekilde yaşatmak mümkün mü?

Müziği çok seviyor ve kulaklıksız yapamıyorsanız, endişelenmeyin! İşitme sağlığınızı koruyarak da müziğin keyfini çıkarmanız mümkün.

Bunun için ses seviyesini yüzde 60’ın üzerinde tutmamaya çalışın. Özellikle akıllı telefonlarda bulunan güvenli ses düzeyi uyarısını da dikkate alabilirsiniz.

Gürültü önleyici kulaklıkları da tercih edebilirsiniz çünkü bu kulaklıklar, dış sesleri engellediği için müziği daha düşük seviyelerde dinleyebilirsiniz.

Uzun süre kulaklıkla müzik dinlediğinizde molalar vermeyi, düzenli olarak bir KBB doktoruna gitmeyi de ihmal etmemenizde fayda var.

Bunları da inceleyebilirsiniz:
İLGİLİ HABER

Kablolu ve Kablosuz Kulaklıklar Arasında Ses Kalitesi Farkı Var mı?
İLGİLİ HABER

Gürültü Önleyici Kulaklıkların Çalışma Prensibi Tam Olarak Nasıl İşliyor?
İLGİLİ HABER

Bilime Göre Kişilik Özelliklerimiz Müzik Dinleme Şeklimize Yansıyor Olabilir! (İyi de Nasıl?)
İLGİLİ HABER

Şarkılar Arasındaki kHz Farkı Tam Olarak Nasıl Bir Etki Oluşturuyor? Bazı Müzikleri Daha Net Duyabiliyorsak Bunun Sayesinde!
İLGİLİ HABER

Bluetooth Kulaklıklar İddia Edildiği Gibi Sağlığımıza Gerçekten Zararlı mı? İşte Bilimin Cevabı

 

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler