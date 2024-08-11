Gelişen teknolojiyle kulaklıklar, müzik dinleme ve iletişim kurma alışkanlıklarımızda önemli bir yer edindi. Ancak kablolu ve kablosuz kulaklıklar arasında ses kalitesi açısından ciddi farklar olup olmadığı konusu, kullanıcılar arasında hâlâ tartışma konusu.

Eğer oyuncuysanız ya da ses kalitesi sizin için gerçekten önemliyse iki kulaklık türü arasındaki farkları bilmenizde fayda var.

Kablolu ve kablosuz kulaklar arasındaki farklar neler?

İki kulaklık arasındaki teknik farklar neler?

Kablolu kulaklıklar, veri aktarımı için daha geniş bant genişliği sunuyor. Bu da daha yüksek çözünürlüklü seslerin iletilmesini sağlamak demek. Kablosuz kulaklıklar ise Bluetooth teknolojisi ile sınırlı ancak bu teknolojinin de sürekli geliştiğini düşününce seçim yapmak zorlaşabiliyor.

Kablolu kulakların bir diğer farkı ise sinyal işleme konusunda öne çıkıyor. Kablolu kulaklıklar, dijitalden analoğa çevirme işlemini (DAC) genellikle daha iyi yapıyor çünkü doğrudan ses kaynağından güç alıyor. Kablosuz kulaklıklar ise bu işlemi dahili olarak yapıyor ve bu durum ses kalitesini etkileyebiliyor.

Gürültü engelleme ve format da devreye giriyor.

Ayrıca kablosuz kulaklıklarda bulunan aktif gürültü engelleme teknolojisi, çevresel gürültüyü azaltarak daha temiz bir dinleme deneyimi sunuyor. Kablolu kulaklıklar ise pasif gürültü izolasyonu sağlıyor.

Eğer MP3 formatında müzik dinliyorsanız da muhtemelen her iki kulaklık arasında pek bir fark göremeyeceksiniz. Formatınız ALAC/FLAC/WAV ise ses farkları öne çıkabilir.

Gecikmeleri göz önüne almalısınız.

Kablolu kulaklıklar, ses kaynağına doğrudan bağlandıkları için sinyal kaybı minimum düzeyde oluyor. Bu da sesin daha net ve ayrıntılı iletilmesini sağlıyor. Ayrıca kablolu bağlantılar, sinyal iletimi sırasında neredeyse hiç gecikme (latency) yaşatmadığı için özellikle oyun oynarken veya canlı müzik dinlerken tercih ediliyor. Bu sayede ses ve görüntü arasında senkron kaybı yaşanmıyor.

Kablolu kulaklardaki 5 ila 10 milisaniye gecikme olabiliyor. Ancak 15 ila 300 milisaniye gecikme sunabilen kablosuz kulaklar ile ses ve videolar rahatsız edici olabiliyor.

Kimler hangisini tercih etmeli?

Bir müzikte kemanın fısıltısını bile duymak isteyen ses tutkunlarından biriyseniz, temiz ve net sesler için kablolu kulaklığı tercih edebilirsiniz. Ayrıca çevrim içi oyuncular, sinemaseverler, her notayı duymak isteyen ses profesyonelleri de seçimini kabloludan yana yapabilir.

Hareket kabiliyetine önem veren, kablo karmaşışını hayatına dahil etmek istemeyen, gezgin kişiler ise kablosuz kulaklıkları seçebilir. Spor yaparken özgürce kendinizi müziğe kaptırmak istiyorsanız da tercihiniz bu yönde olabilir. Bluetooth teknolojisini tüm cihazları ile entegre etmek isteyenler için de kablosuz kulaklıklar cazip olabiliyor.

Sonuç olarak seçim yine sizin.

Çalışmak için ek bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan uzun süre kullanma imkânı veren kablolu kulaklıkları alışveriş sepetinize ekleyebileceğiniz gibi daha serbest kullanım avantajı sunan kablosuz kulakları da seçebilirsiniz.

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerleme kaydetmesi ile kablosuz kulaklıkların da kendini geliştirdiğini, farklı ses iletimi sağladıklarını da göz önüne alarak ürün karşılaştırmaları yaparak sizin için en uygunu bulabilirsiniz.

Bu içeriklerimize de göz atabilirsiniz: