Dişi Yunusların, Klitorise Sahip Oldukları Kanıtlandı

Bir grup bilim insanı yunus ve insanların cinsellikten haz almasını sağlayan dokuları inceledi. Yeni yapılan keşif çalışmaları, dişi yunusların kadınlarda cinsellikte haz alınmasına yardımcı klitoris benzeri bir yapıya sahip olduklarını gösterdi.

Güçlü sosyal ilişkileriyle tanınan yunuslar, sadece üremek için değil sosyal bağlar kurmak ve sürdürmek için yıl boyunca seks yapıyorlar. Şimdiye kadar elde edilen dişi yunuslara ait bazı anatomik kalıntılar, yunusların çiftleşme sırasında uyarılmayı sağlayan klitoris benzeri bir yapıya sahip olduğu düşündürüyordu. Ayrıca burunları ve paletleriyle birbirlerinin klitorislerini uyardığına dair raporlar da vardı.

Patricia Brennan adlı biyoloğun önderliğinde bir araştırma ekibi, yunuslar ile insanların cinsellikten haz almasını sağlayan yapıları inceledi. Dişi yunusların tıpkı kadınlar gibi bir klitorise sahip olduğunu ortaya koyan çalışma Current Biology dergisinde yayınlandı.

Yunuslarda fonksiyonel klitorisin varlığı kanıtlandı

Patricia Brennan ve ekip arkadaşları, yunus klitorislerini daha detaylı incelemek için bir araştırma yaptı. Ölümü doğal olarak gerçekleşmiş 11 kadının klitorislerinin yapısını inceleyen araştırmacılar, dişi yunuslarda bulunan benzer yapı ile karşılaştırdı. İnceleme sonucunda yunus klitorisinin, tıpkı insan klitorisi gibi kanla dolan, geniş uyaranlı bir dokuya sahip olduğu görüldü. Bulgular, yunuslarda kadınlardaki klitorise; erkeklerde penis ucundaki dokuya benzer, çok sayıda duyusal sinire sahip olan bir yapının varlığını kanıtladı.

Biyolojik bilimler alanında yardımcı Doçent olan Patricia Brennan, “Yunus klitorisinin dişilere zevk verme işlevini gördüğünü öne süren birçok özelliği var” dedi. Brennan, yunusların cinsel organlarının insanlardan bu kadar farklıyken, haz almalarını sağlayan yapıların birbirine şaşırtıcı derecede benzer olduğunu belirtti.