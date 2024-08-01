Kendine has atış tarzıyla tüm dünyada gündem olan milli atıcımız Yusuf Dikeç adına Solana ağında kripto para token çıkarıldı. Token, son 24 saatte değerini üçe katlasa da paranızın pul olmasını istemiyorsanız uzak durmanızda fayda var.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık kategorisi Karma 10 m Havalı Tabanca'da gümüş madalya alarak göğsümüzü kabartan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, sıra dışı atış tarzıyla sosyal medyada tüm dünyanın gündemi haline gelmiş durumda. Atış sırasındaki "rahat" duruşu ile "Türkiye, olimpiyatlara emekli bir seri katil getirmiş" esprilerini beraberinde getiren Dikeç, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

Daha önce sosyal medyada gündem olan pek çok isim gibi Yusuf Dikeç adına da kripto para token'ı çıkarılmış durumda. Solana ağında oluşturulan bu token, şu anda 0.0002754 dolardan işlem görüyor ve haberi yazdığımız 1 Ağustos 2024 saat 13.10 itibarıyla sonra 24 saatte %218 değerlenmiş durumda. Ancak uyarması bizden olsun; daha önce de sosyal medyada gündem olan pek çok isim için token çıkarılmış, yatırım yapanların paraları saatler içerisinde yol olmuştu.

Yusuf Dikeç adına çıkarılan DIKEC'in grafiği bu şekilde:

DIKEC'in grafiğine kanarak yatırım yapmaya heveslenen takipçilerimiz için küçük bir hatırlatma yapalım. Geçtiğimiz mayıs ayında astrolog Meral Güven, Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti hakkındaki açıklamaları nedeniyle gündem olmuş, adına yine Solana ağında token çıkarılmıştı. Önce 10x yapan yani değerini 10'a katlayan token, kısa süre içinde %99,33 değer kaybederek yatırım yapanların tüm parasını kaybetmesine neden olmuştu.

Bu arada; DIKEC'i kimin piyasaya sürdüğü, insanların bu token'e neden, nasıl bir yükseliş beklentisi ile yatırım yaptıkları belli değil. Webtekno olarak şöyle bir yatırım tavsiyesi vermenin yanlış olmadığını düşünüyoruz; bir amacı olmayan, çoğu zaman gündem odaklı çıkarılan kripto varlıklara yatırım yapmayın. Aksi takdirde tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Bunun ne kadar büyük sorunlara yol açabileceğini, geçtiğimiz dönemlerde yaşanan "kripto intiharlarından" biliyoruz...