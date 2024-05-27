Fenerbahçe taraftarını "bilerek" şampiyon olacaklarına inandırmaya çalıştığını iddia eden astrolog Meral Güven adına kripto varlık çıkarıldı. Önce 10 kat değer kazanan token, Galatasaray'ın şampiyon olması ile %99 değer kaybetti.

Geçtiğimiz hafta sonu, ülkemizdeki futbol tutkunları için soluksuz geçti. Zira 2023-2024 sezonunun şampiyonu nefes kesen maçlar sonunda belli oldu. Galatasaray, 24. kez ligi en üst sırada tamamladı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada gözler, "Fenerbahçe mucizevi şekilde şampiyon olacak" diyen astrolog Meral Güven'e çevrildi.

Son birkaç haftadır Meral Güven'in "kehanetleri" sosyal medyayı adeta ele geçirmişti. Güven öylesine popülerleşti ki adına Solana ağında bir token bile oluşturuldu. Garip bir şekilde insanlar da bu kripto para birimine yatırım yaptılar. Peki sonra ne mi oldu dersiniz? Bu kripto varlık, saatler içerisinde adeta yok oldu. Hâliyle insanların yatırımları da buhar oldu...

İşte "MERAL"in fiyat grafiği

MERAL, piyasaya sürüldüğünde 0,00006 SOL bandında işlem görüyordu. Önce 10x yapan yani değerini 10'a katlayan token, 0,0006 SOL seviyelerine kadar yükseldi. Galatasaray'ın şampiyonluğu ise bu macerayı bitirdi. Oldukça sert bir düşüş yapan kripto varlık, an itibarıyla 0,000004 SOL seviyelerinde işlem görüyor. Yani tepe noktasından değer kaybı %99,33 seviyesinde.

Bu arada; MERAL'i kimin piyasaya sürdüğü, insanların bu token'e neden, nasıl bir yükseliş beklentisi ile yatırım yaptıkları belli değil. Webtekno olarak şöyle bir yatırım tavsiyesi vermenin yanlış olmadığını düşünüyoruz; bir amacı olmayan, çoğu zaman gündem odaklı çıkarılan kripto varlıklara yatırım yapmayın. Aksi takdirde tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Bunun ne kadar büyük sorunlara yol açabileceğini, geçtiğimiz dönemlerde yaşanan "kripto intiharlarından" biliyoruz...