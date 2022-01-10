Enerji Bakanı'ndan Kalıcı Yaz Saati Uygulaması Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kalıcı yaz saati ile ilgili bir soru önergesini yanıtladı. Yaptığı açıklamalarda yapılan tasarruf ve Avrupa Birliği'nin konuyla ilgili görüşlerine yer veren Bakan Dönmez, uygulamayla ilgili değişiklik olup olmayacağını da açıkladı.

Türkiye'de uzun süredir tartıştığımız "kalıcı yaz saati uygulaması" ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kendisine yöneltilen bir soru önergesini yanıtladı. Yapılan açıklamalarda, bu uygulamanın kaldırılması yönünde bir çalışmanın olmadığı ifade edildi.

Bakan Dönmez, yaptığı açıklamada uygulama ile yapılan tasarruftan da bahsetti. Açıklamaya göre kalıcı yaz saati uygulaması sayesinde 6.82 milyar kWh enerji tasarrufu yapıldı. Bu tasarruf, tek zamanlı enerji tarifesi için 3.97 milyar TL, üç zamanlı enerji tarifesi içinse 5.94 milyar TL'ye denk geliyor...

"AB'nin tavsiyesi var"

Fatih Dönmez tarafından yapılan açıklamalarda Avrupa Birliği'nin de bu konuda tavsiyesi olduğu ve üye ülkelerin kendi kararlarını alacağı ifade edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL'dir. Bununla birlikte, AB komisyonu tarafından üye ülkeler 28 Mart 2021'den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletilmiş olup, üye devletler bu yönde kararlarını kendileri alacaktır. Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır.