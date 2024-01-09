NuraLogix adlı teknoloji firması, CES 2024'te insanların yüzünden sağlık risklerini tanımlayabilen bir ayna tanıttı.

Sensörler ve yapay zekâ alanındaki gelişmeler ile birlikte sağlık teknolojileri alanında da çok sayıda yenilik karşımıza çıkmaya başladı. Bunlardan biri de NuraLogic adlı teknoloji firmasının CES 2024'te tanıttığı Anura MagicMirror oldu. Bu ayna, karşısındaki kişinin yüzünü inceleyerek sağlık durumlarını inceleyebiliyor.

Ayna ayna söyle bana, var mı karaciğerimde yağlanma?

Anura, üreticisi tarafından türünün ilk örneği olarak gösteriliyor ve kullanmak için herhangi bir başka cihazla bağlantı kurmasına, oturum açmaya, demografik bilgi girmeye gerek duymuyor. Bu anlamda oldukça kolay kullanılan bir cihaz olduğunu söylemek mümkün.

21,5 inçlik bu akıllı ayna, karşısında duran kişinin yüzünü 30 saniye boyunca inceliyor. Bu inceleme sürecinde de kullanıcının yüzündeki kan akışını tespit edip inceleniyor. Firmanın patentli teknolojisi olan Transdermal Optical Imaging ile kişinin yüzündeki kan akışı bir nevi haritalandırılmış oluyor. NuraLogix, MagicMirror sayesinde kişilerin tansiyon, vücut kitle indeksi, nabız düzenliliği, nabız atış sayısı, nefes alıp verme sıklığı, yüz derilerinin yaşı gibi konularda bilgilendirilebileceğini söylüyor. Ayrıca bu akıllı ayna sayesinde diyabet, kardiyovasiküler rahatsızlıklar, inme, felç, hipertansiyon, karaciğer yağlanması gibi pek çok hastalık, mental rahatsızlık ve depresyon riski de tespit edilebiliyor.

NuraLogix şimdilik MagicMirror için herhangi bir fiyat ya da piyasaya çıkış tarihi bilgisi vermedi. Bu akıllı aynanın hastanelerde ve muayenehanelerdeki bekleme alanlarında, yaşlı bakım evlerinde ve diğer sağlık hizmeti veren kuruluşlarda kullanılması planlanıyor.

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