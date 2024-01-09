CES 2024'te sahne alan Sony, ilginç bir demo gerçekleştirdi. Bu demoda, şirketin Honda ile ortak geliştirdiği Afeela isimli otomobil, DualSense ile "sürüldü".

Teknoloji devi Sony ile otomotiv sektörünün önemli isimlerinden Honda, bundan birkaç yıl önce ortaklık kurdular. Hatta bu ortaklık kapsamında tasarlanan ilk otomobil olan Afeela, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen CES 2023'te tanıtılmıştı. CES 2024'te yeniden sahne alan Sony, bu otomobille ilgili ilginç bir demo gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında sahne alan isim, Afeela projesinin başında olan Izumi Kawanishi oldu. Cebinden bir DualSense çıkaran Kawanishi, Afeela'yı bu kumanda ile kullandı. En azından kullanıyor gibi yaptı. Kawanishi, bunun bir demodan ibaret olduğunu özellikle belirtti. Yani otomobilleri DualSense ile kullanmak için hâlâ çok uzun bir süreç var.

İşte Afeela'nın uzaktan kumanda ile "sürüldüğü" o anlar

DualSense gibi bir uzaktan kumanda ile gerçek bir otomobili sürmek henüz mümkün olmasa da Sony, bunu gelecekte yapabileceğine inanıyor. Kawanishi, konuyla ilgili açıklamasında yazılımlarla yeni işlev ve değerler oluşturabileceklerini, insanlarla mobilite arasındaki ilişkiyi yeniden dizayn etmek istediklerini söyledi.

Sony'nin CES 2024'teki en büyük duyurusu DualSense ile otomobil kontrolü olsa da tek duyuru bu değildi. Şirket, Afeela'nın sahip olduğu bilgi-eğlence ekranlarında özelleştirmeler yapılabileceğini, yukarıdaki gibi Fortnite temalı bir görünüm seçilebileceğini söyledi. Bu özelleştirilebilir temalar Fortnite'tan ibaret olmayacak. Dileyen Spider-Man: Across the Spider-Verse için de tema seçebilecek.

Afeela ile ilgili yapılan bir diğer açıklama da bu otomobilin neler sunabileceğiyle ilgiliydi. Sony Honda Mobility, Afeela'nın yoldaki diğer araçları, yayaları, araziyi ve hatta hava durumunu bile simüle edebilen bir yapıya sahip olacağını açıkladı. Artırılmış gerçeklik desteğine sahip olan bu simülasyonlar, tüketicilere benzersiz bir deneyim yaşatacak gibi görünüyor.