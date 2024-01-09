Samsung, yapay zekâdan güç alan ve yalnızca bir bowling topu büyüklüğünde olan yeni robotu "Ballie"yi duyurdu. İlginç yeteneklere sahip olan Ballie, teknoloji tutkunlarının sahip olmak isteyeceği ürünler arasında yer alacak gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024 resmen başladı ve Güney Koreli teknoloji devi Samsung, açılış konuşması sırasında bombayı patlattı. Şirket, "Ballie" olarak anılacak yeni bir kişisel ev asistanı tanıttı. Yapay zekâdan güç alan robot, ilginç yeteneklere sahip.

Aslına bakacak olursak Ballie, ismine aşina olduğumuz bir robot. Şirket, bundan birkaç yıl önce de böyle bir robottan bahsetmişti ancak o yıllarda, çok erken aşamadaydı. Şimdi ortaya çıkan ürün ise oldukça etkileyici özelliklerle donatıldı. Teknoloji tutkunu tüketiciler, böyle bir robota sahip olmak isteyecekler gibi görünüyor.

Karşınızda Samsung Ballie

Yapay zekâ destekli Samsung Ballie, bir bowling topu büyüklüğünde ve gelişmiş sensörlerle donatıldı. Bu sensörler arasında çarpışmalardan kaçınmak için LiDAR ile komutları yerine getirebilmek için kızılötesi sensörler bulunuyor. Sesli veya mesajlaşma yoluyla kontrol edilebilen robot, nispeten basit işleri yapabiliyor.

Ballie, sahip olduğu projeksiyon desteği sayesinde akıllı telefonunuzdan video aktarımı yapmanızı sağlıyor. İsterseniz duvara, isterseniz yere görüntü yansıtabiliyorsunuz. Ayrıca kızılötesi sensör, bu robotun kumanda ile çalışan cihazları kontrol edebilmesini sağlıyor. Mesela eve geldiğinizde Ballie'ye seslenip, klimayı çalıştırmasını isteyebileceksiniz.

Sadece bunlar değil. Bu robotu; sahip olduğu kamera ile siz dışarıdayken, evde neler olup bittiğini izlemek için kullanabilirsiniz. Veya görüntülü görüşme mi yapacaksınız? Telefonla uğraşmaya gerek kalmadan, görüntüyü ve sesi Ballie aracılığıyla iletebilirsiniz.

Samsung'un bu kez gerçekten eğlenceli bir hâle getirdiği Ballie, ne yazık ki bazı eksiklerle geldi. Şirket, bu ürünü piyasaya sürüp sürmeyeceğine ilişkin bir şey söylemedi. Ayrıca piyasaya sürülmesi durumunda olası bir fiyat bilgisine de sahip değiliz. Ancak Samsung, bu robotla yapay zekâ ile neler yapabileceğimizi kısmen de olsa göstermiş oldu.

Samsung Ballie için hazırlanan tanıtım videosu