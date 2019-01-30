Kara delikler hem bilim dünyasının hem de bilim kurgu yazarlarının en sevdiği konuların başında geliyor. Haklarında hala çok fazla bilgiye sahip olmadığımız evrenin bu gizemli oluşumlarının birer zaman makinesi olabileceklerinden şüphe ediliyor.

Son yıllarda bilim kurgu filmlerinde, dizilerde hatta romanlarda bile sık sık kara deliklerden bahsedildiğini duymuşsunuzdur. Bilim dünyası için de oldukça büyük bir öneme sahip olan bu gizemli oluşumlar hakkında çok farklı iddialar mevcut. Aslında çoğu iddianın birer hayal ürünü olduğu düşünülse de geçtiğimiz günlerde kara deliklerle ilgili açıklamalar yapan ünlü teorik fizikçi Michio Kaku, durumun tam olarak bu şekilde olmayabileceğini söyledi. Evet, kara delikler gerçekten de farklı evrenlere açılan kapılar olabilir.

Kara delikler hakkında bugüne kadar elde edilen bilgiler, çevrelerindeki her şeyi yutabilecek kadar güçlü olduklarından öteye gitmedi. Işığın bile kaçamadığının bilindiği, çok kuvvetli bir çekim gücüne sahip olan kara deliklerin merkezlerinin bir nokta şeklinde oluştuğu zannediliyordu. Bu nedenle de hiçbir şekilde içlerine doğru ulaşmanın, ulaşılsa bile canlı olarak çıkmanın mümkün olmayacağı zannedilen teorilerin yanlış olabileceği açıklandı.

Fizikçi Michio Kaku, Einstein’ın kara deliklerin içlerine ulaşmanın mümkün olmadığını söylediği zamanlarda, bu oluşumların merkezlerinin bir noktadan meydana gelmiş, hızla dönen yapılar olduğunun sanıldığını aktardı. Son araştırmalarda ise kara deliklerin merkezlerinin nokta şeklinde değil, halka şeklinde olduğunu keşfettiklerini açıkladı. Bu nedenle bu halkadan geçiş mümkün olduğunda bir tünelden geçmek gibi olacağını ifade eden Dr. Kaku, tünelin bir portal görevi görme ihtimali olduğunu söyledi.

Çoklu evren teorisinin bilim dünyasında kabul gördüğü bu dönemde, paralel evrenler arası geçişin kara delikler vasıtası ile olabileceği ihtimali güçlendi. Bundan daha ilginç olan durum ise tıpkı ünlü fizikçi Stephen Hawking’in iddia ettiği gibi, solucan deliklerinin zaman yolculuğuna imkan sağlayabilecek olma ihtimalleri oldu. Dr. Kaku, solucan deliklerinin gelecek zamana, geçmiş zamana, uzay-zamanda herhangi bir noktaya veya farklı bir evrene yolculuk için kullanılabilecek tüneller olma ihtimallerinin yüksek olduğunu açıkladı.

Teorilerin kanıtlanmasının çok güç olduğunu belirten fizikçi, inanılmaz bir matematiğin onları beklediğini belirtirken, konuyu ispat etseler bile bu yolculuk sırasında kişilerin başlarına neler gelebileceğini bilemeyeceklerini, solucan deliklerinin çökme ihtimali olduğunu ifade etti.