Kara Delikler Bilinenden Çok Daha Büyükmüş

Bilim insanları, galaksilerin merkezlerinde bulunan ve etrafındaki her şeyi yutan dev kara deliklerin düşündüklerinden çok daha büyük olduğunu söyledi.

Birçok galaksinin merkezinde "supermassive black hole" adı verilen devasa kara delikler bulunur. Kara deliklerin sahip olduğu kütle çekim kuvveti ise galaksinin dağılmamasını sağlar, bir arada tutar. Bununla birlikte bazı yeni araştırmalar, mevzubahis kara deliklerin supermassive değil, ultramassive olduğunu ortaya koydu. Yani bunlar gerçekten çok büyükler. Hatta öyle ki, galaksilerin bile başa çıkabileceğinden daha hızlı büyürlerken fizik kurallarına da uymuyorlar.

İspanyol ve Kanadalı bilim insanları, merkezlerinde süper kütleli kara delikler olan 72 farklı galaksiyi inceledi ve sonuçları paylaştı. Kara deliklerin çoğunluğu uzmanların önceden öngördüğünden yaklaşık 10 kat daha büyüktü.

İspanya’daki Uzay Bilimleri Enstitüsü’nün doktora sonrası araştırmacısı Mar Mezcua, "Beklenenden çok daha büyük ve çok daha büyük kara delikler keşfettik. Bunun sebebinin milyonlarca yıldır sahip olabilecekleri ideal koşullar olup olmadığını ise bilmiyoruz" sözlerini sarf etti.

Montreal Üniversitesi Fizik Bölümü Profesörü Julie Hlavacek-Larrondo ise, "Kara deliklerin olağanüstü fenomenler olduklarını biliyoruz, o yüzden yüzyıllardır süregelen fizik kurallarına uymamalarına çok da şaşırmamak gerekiyor. Yakın zamanda kendi galaksileri için bir tehdit oluşturmasalar da, uzun ölçekli baktığımızda ufak çaplı bir Big Bang oluşturabilecek kadar madde yutmaları işten bile değil" dedi.

Yani Samanyolu Galaksisi'nin ve bizlerin bu konuda endişelenecek çok da bir durumu yok.