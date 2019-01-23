Kara Delikten Gelen Radyo Jet Dalgası, Dünya'ya İlerliyor

Galaksimizin merkezinde yer aldığı bilinen en büyük kara delik Sagittarius A'nın, tam olarak Dünya'ya doğru gelen radyo jet adı verilen dalgalar yaydığı tespit edildi. Radyo sinyalleri ve X-Ray ışınlarının içinde bulunduğu bu dalgaların, herhangi bir tehlike yaratmasının beklenmediği açıklandı.

Kara delikler etrafında yer alan her şeyi emmeleri ile biliniyorlar. Bu nedenle de kara deliklerin herhangi bir ışık dalgası yayması beklenmiyor ancak bu kara deliklerden bazıları gönderdikleri radyo sinyalleri ile tespit edilebiliyor. Galaksimizin tam ortasında yer aldığı tahmin edilen Sagittarius A isimli kara delik de bu sinyaller vasıtasıyla tespit edildi. En son verilerde ise bu gizemli oluşumdan, tam olarak Dünya'ya doğru hareket eden X-Ray ve radyo dalgaları yayıldığı açıklandı.

Şili'de yer alan gözlem evinde yapılan açıklamalara göre, büyük ölçekli gaz oluşumları hızla dönmeye başladığı zaman, kara delikler bu tarz radyo jet ismi verilen dalgalar yayıyor. Normalde, astronomlar bu gaz oluşumlarını, kara delikleri tespit etmek amacı ile kullanıyor. Samanyolu Galaksisi'nin tam merkezinde yer aldığı bilinen Sagittarius A isimli kara delik, sürekli olarak gök bilimciler tarafından izleniyor. Son zamanlarda bu oluşumun etrafında şekillenen gaz formasyonu ve hızı, oldukça dikkat çeken bir hale dönüştü. Konu üzerine çalışmalar ve hesaplamalar yapan astronomlar, kara deliğin ciddi oranda radyo jet dalgaları yaydığını ve bu dalgaların tam olarak Dünya'ya doğru ilerlediklerini söyledi.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan uzmanlar, bu dalgaların DÜnya'ya herhangi bir zarar verecek türden olmadıklarını, korkuya gerek olmadığını belirtti. Bilimsel açıdan bakıldığında ise elde edilecek verilerin, kara deliklerin keşfi adına büyük bir öneme sahip olabileceğini de sözlerine ekledi.