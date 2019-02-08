Zaman Yolculuğunu Konu Alan 9 Başarılı Bilim Kurgu Dizisi

Yeni bir Haftalık Dizi Reçetesi Köşesine hoşgeldiniz. Bugün zaman yolculuğu temasını farklı bakış açılarıyla işleyen, yayınlandığı dönem adından söz ettirmeyi başarmış dizileri derledik. Çizgisel zamandan sıkılıp farklı maceralara atılmak isteyenlerin imdadına yetişiyoruz.

Zaman yolculuğunun hem bilimsel hem de kurgusal anlamda bir çekiciliği var. Bu kavram, bir anda aklınızda düzinelerce sorunun oluşmasına neden olabiliyor. Neredeyse her bilim kurgu meraklısı zaman yolculuğuna ayrıca ilgi gösteriyor. Akıllarda böylesine çok soru bırakıyorken, üzerine yazılan hikayelerin de sınırı gelmiyor.

Geçmiş ya da gelecek farketmeksizin, bir şekilde zihninizi yolculuğa çıkan dizilerle karşınızdayız. Aksiyon, dram ve gerilim gibi türlerle harmanlanmış olan bu listede yer alan bazı diziler, aynı zamanda dünyanın en başarılı televizyon şovları arasında gösteriliyorlar. Bu nedenle daha önceki farklı konuya sahip listelerimizde önermiş olabiliriz. Eğer izlediyseniz, izlemeyenleri mazur görün. Haydi başlayalım!

Future Man:

Olaya komedi ve macera açısıyla yaklaşan Future Man, aslında Amerikalıların Arif'i oldu diyebiliriz. Josh Futturman, gündüzleri kapıcılık yaparken, geceleri tam bir oyun bağımlısına dönüşüyor. Sıradan bir hayatı olan bu adam, insanlığın yok olduğu bir gelecekten günümüze gelen zaman yolcularıyla karşılaşıyor. Çerezlik, komik ve eğlenceli.

IMDb Puanı: 7,9

7,9 Rotten Tomatoes notu: %91

Bokudake ga Inai Machi (Erased):

Listeye Asya kökenli bir Netflix animesiyle devam ediyoruz. Annesinin ölümü ardından zaman yolculuğu yeteneğini kullanarak 18 yıl önceye giden Satoru, paramparça olan hayatını önceden değiştirme fırsatı yakalıyor. Anime türünü sevenlerin kesinlikle izlemesi gereken bir yapım.

IMDb Puanı: 8,0

8,0 Rotten Tomatoes notu: %100

Travelers:

Günümüzden yüzlerce yıl sonra yaşanan olayları konu edinen Travelers, bilinçlerini geçmişe göndermeyi keşfetmiş insanlığı konu ediniyor. Elbette bu yolculuk sırasında o insanların bilinçleri, günümüze, 21. yüzyıla geri dönüyor. Tabi insanlığın kaderini belirleyecek bir yolculuk olduğunu söylemeden edemeyiz.

IMDb Puanı: 8,2

8,2 Rotten Tomatoes notu: %97 (Topluluk)

Quantum Leap:

Bu yazıyı okuyanların çoğu, Quantum Leap yayınlandığında dünyaya gelmemişti. 1989'da başlayan ve 5 başarılı sezonun ardından final yapan dizi, Sam Backett isimli bir bilim insanının geçmişte sıkışıp kalmasını konu ediniyor. Sam, farklı zamanlarda farklı insanların bedenlerinde uyanarak bu çıkmazdan kurtulmaya çalışıyor. Bu diziyi 30 yıl sonra bile izleyebilirisiz, emin olun.

IMDb Puanı: 8,1

8,1 Rotten Tomatoes notu: %100 (Topluluk)

12 Monkeys:

1995 yapımı Brad Pitt ve Bruce Willis gibi başrollere sahip aynı isimli bilim kurgu filminin, 2015'te başlayan dizisidir. Post-apokaliptik bir gelecekte geçen yapım, 4 sezon sürdü. Filmi bilenler, filmi bilmeyip ilgi duyanlar için sürprizleri bozmayalım.

IMDb Puanı: 7,7

7,7 Rotten Tomatoes notu: %88

11.22.63:

Tek sezonluk bu dizi, yapımcılar için tam bir cesaret hapıydı. Hikayeyi Stephen King yazdı, yapımcı Lost'un arkasındaki isim J. J. Abrahams'tı. Başrolde James Franco vardı. Olaylar, eski ABD başkanı Kennedy'nin suikastiyle bağlantılıydı. Gerisini izleyip görün.

IMDb Puanı: 8,2

8,2 Rotten Tomatoes notu: %80

Dark:

Şu sıralar 2. sezonu büyük bir merakla beklenen Dark, Almanya'da çekilen bir Netflix yapımı. Küçük bir Alman kasabasında yaşanan, ucu zaman yolculuğuyla bağlantılı olayları gördüğümüz diziyi tek oturuşta bitirebilirsiniz. Sezon finalinin ardından, sıradan bir dizi olmadığını herkese anlatmak isteyeceksiniz.

IMDb Puanı: 8,6

8,6 Rotten Tomatoes notu: %88

Fringe:

Dizi tarihinin en etkili yapımlarından birisi olan Fringe, hemen hemen her listenin bir parçası olabilir. Zira içerik zenginliğini izleyenler biliyor. Aynı zamanda pek çok bilimsel teoriyi işleyen yapım, zaman yolculuğunu da pas geçmiyor. Eğer nasıl olduğunu anlatırsak, dizi hakkında ciddi spoiler vermek zorunda kalırız.

IMDb Puanı: 8,3

8,3 Rotten Tomatoes notu: %90

Doctor Who:

Tarihin en uzun soluklu dizilerinden birisi olan Doctor Who'yu duymayan kişi kalmamıştır. İzlemeyen çoğu kişinin başta büyük bir önyargıyla yaklaştığı yapım, insanı ilk anlardan itibaren içine çekmeyi başaran bir anlatıma sahip. Başroldeki Doktor karakterine hayat veren oyuncunun konu gereği sürekli değişmesi, anlatılan hikayelerin bilimsel teori ve olaylara dayandırılması da heyecan verici. Hala izlemeyen varsa, 2005'ten bu yana yayınlanmış olan 12 sezon onu bekliyor...

IMDb Puanı: 8,7

8,7 Rotten Tomatoes notu: %93

Elbette zaman yolculuğu konusunu düşündüğünüzde bu listeyi kabartmak mümkün. Nitekim okuyan herkesin kaliteli yapımlar görmesini istedik. Eğer sizin de aklınıza gelen yapımlar varsa, yorumlar kısmında bilirtebilirsiniz. Takipte kalın...