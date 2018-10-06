Günlük yaşantımızda çok düşünceli insanlarla karşılaşabilirken, aşırı umarsız insanlarla da karşılaşabilmekteyiz.

Hayattaki hiçbir şey bu tür insanları rahatlarından edemez; işte iken bütün gün uyuyabilirler, sel baskınında havuzda durabilirler ve bütün ıvır zıvırlarını aşırı pahalı fiyatlara satabilirler. Bu insanlar, sizden çok fazla ilgi ve saygı beklemekte ancak size asla en ufak bir değer vermemekte.

1. Klimayı istediği gibi takmak istemiş

2. Eski jenerasyon teknolojiye ayak uydurmaya çalışırken

3. Kullanıcı adı: Admin Şifre: Admin

4. Şıklık ve kullanışlılık arasında kalmış

5. Elinizden bir şey gelmiyorsa akışına bırakın

6. Talimatlara uyuyor

7. Ses tuşu yerinden çıkınca alternatif bir çözüm

8. Yeni rafting takımınızı fıskiyede test edemeyeceğiniz kim söyledi ki?

9. Annem otelde iken peynir ve bisküvi sipariş etti, sonuç...

10. Değerli centilmen hocamız 60 inçlik Samsung LED TV'ye kalıcı kalemle şekiller çizdi

11. Dükkanıma bir adam geldi ve klavyesinde sorun olduğunu ve değiştirmemi istedi. "Başka sorun var mı?" dedim. "Yok yok her şey sağlam" dedi.

12. Patronunuz tatildeyken

13. İngiltere'deki kedi maması hırsızı sonunda yakalandı. Zanlı, suç mahallinde uyuya kaldı.

14. Hayatımdaki hataları düzeltemeye çalışırken ben

15. Tutkalın kullanım alanlarından birisi kesinlikle yemek. Güzel reklam.

16. Kız şurupun şişesini istedi. Daha sonra çantasından çıkardığı küçük kaba şurubu aktardı. Kesinlikle kimse fark etmedi evet.

17. Evi boyamaya başlamadan önce yeğenime, kapı zilini kaplamasını söyledim ve sonuç...

18. Annemin ekran görüntüsünden anladığı fotokopi çekmek

19. Tekerleği onarmak için geleneksel bir yöntem

20. İş arkadaşlarınızdan bıktıysanız

Hayatımızda sürekli kolaya kaçan insanları görebilmekteyiz. Bu yazımızda size bunlardan tamı tamına 20 tanesini örnek verdik. Kolaya kaçmak bazen işe yarasa da sürekli yapıldığında can sıkıcı olabiliyor. İşimizi tam olarak yaparsak, her şey daha düzenli olacak.