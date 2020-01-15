Bilime Göre Zenginlik Fazladan 9 Yıl Ömür Sağlıyor

Finansal özgürlük arttıkça yükselen yaşam standartları, yaşam süresinin de artmasını sağlıyor olabilir. Yeni bir araştırma, zenginler ile yoksulların yaşam süreleri arasındaki farkları ortaya koyuyor. Gelin sonuçlara yakından bakalım.

İnsanların hangi şartlarda daha uzun yaşadığı, ömrün ne kadar uzatılabileceği gibi sorular, yıllardır bilimin cevap aradığı ancak kesin cevaplara ulaşması zor olan konular olarak karşımıza çıkıyor. Gördüğümüz kadarıyla sağlığına dikkat eden, varlıklı denebilecek ve stresten uzak olan insanlar, bu üç özelliğe sahip olmayan insanlara göre biraz daha uzun yaşıyorlar.

Bahsi geçen genellemeyle ilgili yürütülen bir araştırma, varlıklı insanların diğer insanlardan ne kadar uzun yaşadığını ortaya koyuyor. Tabii bu araştırma herkes için aynı sonucu verecek diye bir şey yok ancak araştırma sonucunda ortalama bir süre elde edilmiş ve aslında sonucun nedenleri gayet mantıklı görünüyor.

Zenginlik ve yüksek yaşam kalitesi, uzun yaşama şansını artırıyor:

Varlıklı olmak, günümüzde sağlıklı yaşamak ve stresten uzak kalmakta önemli rol oynuyor. Bir insanın finansal özgürlüğe sahip olarak yaşlanması ve hayatını devam ettirmesi, onu gelecek kaygısı ve sağlığıyla ilgilenememe gibi sorunlardan uzak tutuyor. Haliyle bireyin ömrünün ortalamadan daha yüksek olma olasılığı bir hayli artıyor.

Journal of Gerontology'de yayınlanan bilimsel bir çalışmada 10 yıl boyunca Birleşik Krallık ve ABD’den elde edilen veriler, insanların sosyal ve ekonomik faktörlere göre ne kadar yaşadıklarını, yaşlanınca ne kadar sağlıklı olduklarını ortaya koyuyor. Çalışmayı yürüten epidemiyoloji profesörü Dr. Paolo Zaninotto, konuyla ilgili açıklamalarda şu bulundu: “Elde ettiğimiz sonuçlara göre sosyo-ekonomik eşitsizliklerin engelsiz bir yaşama olan etkisi ABD ve Birleşik Krallık’ta benzer boyutlarda ancak iki ülkede de her yaş grubunun en büyük sosyo-ekonomik avantajı zenginlik.”

Zenginler, ortalama 9 yıl daha uzun yaşıyor:

Araştırma, yaşlandıkça hayat kalitesinin sağlığı ne ölçüde etkilediğini ortaya koydu. Verilere göre ABD ve Birleşik Krallık’taki zengin insanlar, 50 yaşından itibaren 31 yıl daha yaşamlarına devam etmişler. Bu ekstra yaşam süresi, yoksul kesimlerde 22-23 yıl kadar olmuş.

Araştırma, hepimizin bazı önemli şeylerin farkına varmasını sağlayabilir. Belki de ne kadar yoğun olursak olalım ya da maddi durumumuz ne durumda olursa olsun; elimizden geldiğince sağlığımız için küçük adımlar atmalı ve kendimize zaman tanımalıyız.