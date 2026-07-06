Trafikte Yeni Düzenleme: Bunları Yaparsanız Ehliyetiniz "Kalıcı" Olarak İptal Edilecek!

Meclise sunulan yeni torba kanun teklifiyle birlikte bazı cezaların sonucu kalıcı ehliyet iptali olacak.

Meclise sunulan yeni torba kanun teklifiyle, trafikte âdeta terör estirenlerin ehliyetlerine elveda deme vakti geliyor.

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Bu yeni torba kanun teklifiyle kuralları çiğneyenlerin sürücü belgesi kalıcı olarak iptal edilecek.

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Makas ve drift atmanın cezası büyük olacak

Özellikle çiçeği burnunda aday sürücüler için çember daralıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, yolları pist sanıp drift yapanlar, makas atanlar veya itfaiye ve ambulans gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlerin ehliyeti anında ellerinden alınacak.

Mevcut sistemde bu cezalar geçici olarak uygulanırken, yeni yasayla birlikte tam bir iptal sürecine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Aday sürücülerin "alkol" sınavı

Veriler, direksiyona yeni geçenlerin uslanma konusunda biraz yavaş olduğunu gösteriyor. Türkiye'deki yaklaşık 39 milyon sürücünün %8,7’sini (yani 3,4 milyonunu) aday sürücüler oluşturuyor ancak son 9 yılda tam 161 binden fazla adayın belgesi iptal edildi bile.

Bu iptallerin zirvesinde ise 123 bin kişiyle alkol ve uyarıcı madde kullanımı yer alıyor. Hatta geçen yıl 31 bini aşkın iptalle bu alanda rekor kırıldı.