Cep telefonlarının yıllar önce hayatımıza girmesi uzak sayılabilecek pek çok noktayı daha yakın kılmıştı. Akıllı telefonlarla birlikte dünyanın öbür ucu bile avucumuzun içine girmiş oldu. Teknolojinin böylesine hızlı bir şekilde gelişmesi başımızı döndürüyor olsa da telefonların hala ana amaçlarından biri sevdiklerimizle telefonla konuşmak oluyor.
Bunun için herkesin bir telefon numarası var ve biri sizi aramak istediğinde numara aracılığıyla ulaşıyor. Yıllar içinde bazıları yeni bazıları eski pek çok akıllı telefon markası hayatımıza girdi. Bu markaların da kendileriyle özdeşleşen zil sesleri var. Bu zil seslerini kendi cebimizde, dışarıda yürürken ya da otobüste seyahat ederken sık sık duyuyoruz. Peki bu zil seslerinin hangi telefon markasına ait olduğunu biliyor musunuz? Bugün sizlere telefon markalarına ait zil sesleri dinleteceğiz ve bunların hangi markaya ait olduğunu bulmanızı isteyeceğiz.
Çalan zil sesi hangi markaya ait?
1) Bir rahatlama eşliğinde telefonunuzu açabilirsiniz.
A) Vivo
B) Oppo
C) Huawei
D) ZTE
2) Eskinin uygun fiyatlı telefonları desek...
A) General Mobile
B) Xiaomi
C) Motorola
D) Huawei
3) Telefon patlar mı bilinmez ama telefonun her çalışında patlayacağınızı söyleyebiliriz.
A) ZTE
B) Tecno
C) Blackberry
D) Motorola
4) 2000'li yılların efsanelerinden...
A) HTC
B) Sony Ericsson
C) Samsung
D) Nokia
5) Hadi size kolaylık yapalım. Bir Alman markası...
A) Telefunken
B) General Mobile
C) Siemens
D) LG
6) Yıllar içinde evrimleşen eşsiz bir zil sesi...
A) Huawei
B) LG
C) Samsung
D) Xiaomi
7) Bunu daha çok yaşı ilerlemiş takipçilerimiz bilir...
A) Tecno
B) Panasonic
C) ZTE
D) HTC
8) Ülkemizde her geçen gün daha popüler hale gelen bir marka...
A) Vivo
B) Oppo
C) OnePlus
D) Ulefone
9) Eskilerin amiral gemisi katili olarak anılan markası...
A) Xiaomi
B) OnePlus
C) General Mobile
D) Lenovo
10) Gözümde yaşlanır koskoca mazi...
A) Samsung
B) Sony Ericsson
C) Motorola
D) Nokia
11) Bir dönem ekranlarıyla can sıksa da ülkemizde çok sevilen bir marka...
A) Nokia
B) Siemens
C) LG
D) Blackberry
12) Bilgisayarları fazlasıyla tercih ediliyor desek...
A) Lenovo
B) Oppo
C) ZTE
D) Razer
13) ABD'li arası bozulup zor zamanlar geçiren bir marka...
A) Xiaomi
B) Nokia
C) Huawei
D) General Mobile
14) Bir dönemin popüler markası. Sunduğu ses kalitesi günümüzdeki telefonlarda bile bulunmuyor.
A) Vivo
B) HTC
C) Ulefone
D) Oppo
15) Akıllı telefonların yeni yeni çıktığı dönemlerin yıldızlarından...
A) Ulefone
B) Blackberry
C) Sony Ericsson
D) Tecno
16) Telefondan ekran kartına, dolu dolu bir marka...
A) Asus
B) Vivo
C) Realme
D) Xiaomi
17) Anlatmaya gerek yok, muhtemelen biliyorsunuz...
A) Samsung
B) Huawei
C) Apple
D) Nokia