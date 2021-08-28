Zincir Marketlerin Ortak Fiyat Belirlediği İddia Edildi

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, temel gıda ürünlerinde zincir marketlerin ortaklaşa fiyat belirlediklerini iddia etti. Ağaoğlu konuyla ilgili olarak Rekabet Kurumu'na çağrı yaptı.

Türkiye'de artık market arabasını doldurmanın ne kadar zor olduğu hepimizin malumu. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu'na göre bu durumun nedenlerinden biri de zincir marketlerin ortaklaşa fiyat belirlemeleri olabilir.

Ağaoğlu, yaptığı açıklamalarda “Bize gelen bilgilerine göre aralarında ortak Whatsapp grubu oluşturmuş, bu zincir marketler. Dar gelirli insanlar, bunlar ucuz diye tercih ediyorlar. Bu yapılan nedir? Rekabet Kanunu ihlalidir” ifadesini kullandı.

Temel gıdalarda ortak fiyat belirlendiğini iddia etti

Aydın Ağaoğlu'na göre yumurta, süt gibi temel gıdalarda market zincirleri fiyatları ortaklaşa olarak belirliyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı'na göre ucuz oldukları için tercih edilen marketlerin yaptığı bu hamlelerin Rekabet Kanunu'nu da çiğniyor.

Ağaoğlu, “Özellikle ucuzluk marketi diye bilinen bazı zincir marketler, nedense tüketicilere sunulan temel gıda ürünlerinde adeta müşterek fiyat belirliyorlar. Geçtiğimiz yıl yumurta fiyatları çok arttı. Yumurta deyip geçmeyin dar gelirlilerin yegane hayvansal protein kaynağıdır. 30’lu yumurta 17-18 lirayken bir de baktık ki hepsinde 29,90 oldu. Çok ilginç bir gelişme daha oldu. Bir süre sonra kamuoyundan gelen tepkiler, denetlemeler derken hepsi birden 22,90’a düştüler. 4 tane zincir market on binlerce mağazası var bunların. Dördü de 22,90 olur mu neden biri 23, biri 24, biri 22 değil? Bize gelen bilgilerine göre bu zincir marketler aralarında ortak Whatsapp grubu oluşturmuş. Dar gelirli insanlar bunlar ucuz diye tercih ediyorlar." dedi.

Bu tür bir uygulamanın yasalara aykırı olduğunu söyleyen Ağaoğlu, sözlerini “Bu yapılan nedir? Rekabet Kanunu ihlalidir. Rekabet Kanunu 4054 sayılı yasadır. Dördüncü maddesi der ki ‘rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan, bu etkiyi doğuran ya da doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası antlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırıdır ve yasaktır.’ Alım ya da satım şartlarının ortak tespit edilmesi de bunların içinde yer alır.” şeklinde tamamladı.