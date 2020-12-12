Seri Katil Zodiac'ın Mektuplarındaki Şifre Çözüldü

1960 ile 1970'li yıllar arasında ABD'yi korkutan ve günümüzde halen yakalanamayan Zodiac'ın zamanında basına gönderdiği mektuplardaki şifreler ancak çözülebildi. Mektupta "Umarım beni yakalamaya çalışırken çok eğlenirsiniz" ifadesinin yazdığı da görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri, 1960 ile 1970'li yıllar arasında Kaliforniya eyaletinde işlenen cinayetler nedeniyle pek çok vatandaşın korktuğu bir yer haline dönüşmüştü. Cinayetler, 'Zodiac' takma isimli bir seri katil tarafından işleniyordu. Katil, aradan geçen yıllara rağmen hâlâ yakalanabilmiş değil.

Zodiac imzasını taşıyan bu katilin San Francisco kenti ve çevresinde 37 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyordu. Ancak katil kendisini tamamen gizlemek yerine bunu deyim yerindeyse bir oyun haline çevirmişti. Katil, gazetelere Zodiac imzasıyla birlikte mektuplar gönderiyordu. Fakat bu mektuplar şifreliydi.

Mektuplardaki şifreler çözüldü:

Zodiac'ın basına gönderdiği mektuplarda ne yazdığı bugüne kadar şifreleme çözülemediğinden anlaşılamamıştı. Tam 51 yıldır gizemini koruyan bu mektuplardaki kodlar sonunda çözüldü. Mektuplardaki şifre, şifre çözücü olarak çalışan David Oranchak tarafından açıklandı.

Virginia'da yaşayan David Oranchak, 2006 yılından bu yana Zodiac'ın basına gönderdiği mektuplardaki şifre üzerinde çalışıyordu. Mektuplar, 340 sembolden oluşuyordu ve bu semboller uzun yıllar süren çalışmanın ardından deşifre edildi. Katilin gönderdiği mektupta şu gibi ifadeler yer alıyordu:

"Umarım beni yakalamaya çalışırken çok eğlenirsiniz."

"Gaz odasından korkmuyorum çünkü beni daha erken cennete gönderecek. Çünkü artık benim için çalışacak kadar kölem var."

Zodiac'ın bu sözlerinin altında yatan psikopatlığı daha net açıklayan ifadeler, 1960 yılında da ortaya çıkmıştı. Yine basına mektup gönderen katilin mektubundaki şifre çözülmüş ve ortaya "Öldürmeyi seviyorum çünkü çok eğlenceli" ifadesi çıkmıştı. Zodiac, 37 cinayetle suçlansa da sadece 7 kurbanla ilişkilendirilmişti. Bu kurbanların ikisiyse hayatta kalmıştı.