Zoom, 4 Aşamalı Uçtan Uca Şifrelemeye Geçecek

Pandemi başladıktan bu yana büyük atılım gerçekleştiren Zoom, uçtan uca şifrelemeye gidecek. Bu süreç 4 aşamalı olarak gerçekleştirilecek.

Pandemi başladıktan bu yana toplantılar yapmak için en sık kullanılan platformlardan biri de Zoom olmuştu. Gelen taleple birlikte hızlı bir büyüme yakalayan Zoom, sürekli olarak güncelleme ve geliştirmeler yapmak için çalışıyor.

Genellikle ders ve toplantı gibi kişilerin iletişiminin gerektiği durumlarda kullanılan program şimdi uçtan uca şifreleme ile daha güvenli bir hale gelecek. Dört adımlık bu sistemin faaliyete alınması süreci bugünkü Zoomtopia etkinliğinde açıklandı.

Zoom’dan yeni uçtan uca şifreleme

Zoomtopia etkinliğinde sınıflar ve etkinlikler için yeni entegre platformunu tanıtan Zoom, ayrıca Zapps ile üçüncü parti uygulamaların da Zoom içerisinde kullanılabilmesinin yolunu açtı. Ayrıca mahremiyet ve gizlilik konusunda da oldukça önemli bir adım olan uçtan uca şifrelemeyi hayata geçireceklerini açıkladılar.

Uçtan uca şifrelemenin platforma geleceği uzun zamandır konuşuluyordu. Bu yılın başlarında platformun yalnızca ücretli kullanıcılarına uçtan uca şifreleme hizmeti vermeyi planladığı öne sürülmüş ve bu durum büyük tartışmalara neden olmuştu. Daha sonrasında gerek sivil toplum örgütlerinden gerekse de güvenlik uzmanlarından gelen baskılar nedeniyle platform geri adım atarak özelliği bütün kullanıcılarının hizmetine sunacağını duyurmuştu.

Güncellenen planlara göre ücretsiz Zoom kullananlar artık uçtan uca şifrelemeye tek seferlik mobil doğrulama sürecinden sonra erişebilecekler. Yani platforma mobil telefon numaraları ile erişim sağlamaları gerekebilir.

Zoom şifrelemeye dahil olmuyor

Şu anda Zoom kullanıcıları için GCM şifreleme sistemi kullanılıyor. Yani bir kişi toplantıyı açtığında şifreleri onun tarafından oluşturuluyor. Diğer kullanıcılara verilen şifreleme bilgileri de o cihazdan gidiyor. Hem bu sistemde hem de E2EE adı verilen uçtan uca şifrelemede Zoom, şifrelerin nasıl açılacağını bilmiyor.

Zoom kullanıcıları ekranın sol üst noktasında yer alan yeşil bir kalkan gördüklerinde uçtan uca şifrelemenin aktif olduğunu görüyoruz. Tüm kullanıcılar da güvenlik numaralarını görebilecek. Bu özellik haftaya kullanılabilecek duruma gelecek ve ilk olarak host olan kişinin etkinleştirmesi gerekecek.