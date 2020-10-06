Habertürk tarafından paylaşılan bir habere göre Türkiye'nin günlük Zoom kullanımı dört kat artmış durumda. An itibarıyla Zoom, Türkiye'nin yurt dışı kaynaklı internet trafiğinin yüzde 20'sini oluşturuyor.

Türkiye, mart ayı itibarıyla COVID-19 pandemisinin görüldüğü ülkeler arasına katıldı ve ilk vakanın görülmesinin ardından önce ilk ve ortaokullar, daha sonra ise üniversiteler uzaktan eğitime geçiş yaptılar. Uzaktan eğitim süresince tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en fazla kullanılan uygulamalardan biri Zoom oldu.

2020-21 eğitim-öğretim yılı, pandeminin etkisini devam ettirmesi nedeniyle uzaktan eğitimle açılış yaptı. Bu hafta başı itibarıyla bazı üniversitelerin de ders başı yapmasıyla birlikte Zoom kullanımı rekor seviyelere ulaşmış durumda. Hatta Türkiye’nin Zoom kaynaklı internet trafiğine bakıldığında kullanımın dört kata kadar arttığı görülebiliyor.

Uzaktan eğitimin ilk döneminde yer alan mayıs ayında Zoom kaynaklı günlük internet trafiği 150-200 GB seviyelerindeyken, bazı üniversitelerin de ders başı yapmasıyla birlikte Zoom kaynaklı günlük internet trafiği 700-800 GB seviyelerine ulaşmış durumda.

Zoom, Türkiye genelinde video konferans ve uzaktan eğitim için sıklıkla tercih edilen bir uygulama olsa da Zoom sunucuları ABD ve Avrupa’da bulunduğu için Zoom kaynaklı internet trafiği, aynı zamanda yurt dışı kaynaklı internet trafiği olarak geçiyor ve Habertürk’ün aktardığına Zoom’un günlük internet trafiği, tüm yurtdışı kaynaklı internet trafiğinin yüzde 20’ini oluşturmaya başlamış durumda.

Zoom kaynaklı internet trafiğinin yalnızca birkaç ayda dört kata kadar artmasının altında, iki uzaktan eğitim dönemi arasına giren yaz tatili boyunca hem ilk ve ortaokulların hem üniversitelerin hem de öğrencilerin uzaktan eğitime daha iyi hazırlanması yatıyor. Habertürk’ün sektöre yakın kaynaklara dayandırarak aktardığı bilgilere göre günlük Zoom kaynaklı internet trafiğinin daha da artması bekleniyor.