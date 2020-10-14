Habertürk'ün sektöre yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte günlük Zoom kaynaklı internet trafiği 800 GB seviyelerinden 650 GB seviyelerine düşmüş durumda.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaşmış olduğumuz bir haberde özellikle bazı üniversitelerin de uzaktan eğitim ile ders başı yapmasını takiben Zoom kullanımında ciddi bir artış olduğunu, Zoom kaynaklı internet trafiğinde mayıs ayına kıyasla dört kat artış yaşandığını ve Zoom’un tek başına Türkiye’nin yurt dışı internet trafiğinin yüzde 20’sini oluşturduğunu aktarmıştık.

Bu hafta itibarıyla eğitim-öğretimde yeniden yüz yüze eğitim başladı. Bu durum Zoom kaynaklı internet trafiğinde, dolayısı ile de yurt dışı kaynaklı internet trafiğinde ciddi bir düşüşe neden oldu. Habertürk tarafından aktarılan bilgiye göre geçtiğimiz hafta günlük 800 GB seviyelerine ulaşan Zoom kaynaklı internet trafiği, yüz yüze eğitimin başlamasıyla 650 GB seviyelerine düşmüş durumda.

"Büyük şehirlerden çok küçük şehir ve kırsal bölgelerden internet talebi geliyor"

Günlük internet trafiğindeki 150 GB’lık düşüş, büyük bir miktar gibi görünse de uzaktan eğitim uygulamasına yeni yeni adapte olunmaya çalışıldığı mayıs ayında toplam internet trafiği 150-200 GB seviyelerindeydi. Bir başka deyişle yüz yüze eğitimin başlamasıyla Zoom kullanımında yaşanan toplam düşüş, yalnızca beş ay önceki toplam Zoom kullanımıyla neredeyse aynı seviyede.

Habertürk’ün sektörden kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yüz yüze eğitimin başlaması, internet bağlantı talebinde bulunan kitlenin de değişmesine neden oldu. Zira kısa süre önceye kadar ilk ve ortaokul öğrencileri ve ailelerinden gelen internet bağlantı talebinin çoğunlukta olduğunu belirten kaynaklar, bir süredir üniversite öğrencilerinden gelen talebin çoğunluğu oluşturduğunu ifade ediyorlar. Ayrıca yine kaynaklara göre büyük şehirlerden gelen taleplerden ziyade küçük şehirlerden ve kırsal bölgelerden gelen talepler çoğunlukta.