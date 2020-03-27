Zoom'un iOS uygulamasının kullanıcı verilerini Facebook ile paylaştığı ortaya çıktı. Üstelik video konferans uygulaması, bunu Facebook hesabınız olmasa dahi yapıyor.

Video konferans uygulaması Zoom, koronavirüs salgını nedeniyle sık kullanılan bir uygulama haline geldi. Birçok şirket, uzaktan çalışan ekiplerle video konferanslar ve toplantılar için uygulamayı kullanmaya başladı.

Zoom, birçok geliştirici gibi yazılımında Facebook yazılım geliştirme kitlerini (SDK) kullanıyor ve uygulama açıldığında Facebook Graph API'sine bağlanıyor. Zoom, iOS uygulamasında gerçekleştirilen ağ trafiği analizine göre gizlilik politikasında belirtmese de Facebook'a veri gönderiyor. Üstelik bu verileri, kullanıcılar Facebook hesabına sahip olmasa bile paylaşılıyor. Zoom'un geliştiricileri, verileri üçüncü parti şirketlerle paylaştıklarını açıklasalar da Facebook'un adını açıklamalarda geçirmiyorlar.

Zoom'un iOS uygulamasının Facebook ile paylaştığı veriler arasında kullanıcının hangi cihazı kullandığı, hangi operatörü kullandığı, hangi şehir ve saat diliminden bağlandığı gibi bilgiler yer alıyor. Veriler ayrıca, kullanıcılara özel reklamlar gösterilmesi için de kullanılıyor.

Facebook'un kullanım şartları, uygulama üreticilerinin kullanıcılara veri paylaşımı için kapsamlı ve yeterince bildirim sağlamış olmasını gerektiriyor. Yani geliştiricilerin Facebook ile veri paylaştığını açıkça belirtmesi gerekiyor. Ancak Zoom, gizlilik politikasında Facebook'tan özel olarak bahsetmiyor. Üstelik bu, Zoom'un ilk güvenlik ihlali değil. 2019'da bir güvenlik araştırmacısı, Zoom uygulamasında kullanıcıların web kameralarının ele geçirilmesine neden olan bir açık keşfetmişti.