ZTE, Blade V70 serisine yepyeni bir model ekledi. V70 Max ismini alan cihaz, uygun fiyatlı telefon arayanlara yönelik olacak.

Çin merkezli teknoloji devi ZTE, yaptığı yeni bir duyuruyla yakın zamanda tanıttığı Blade V70 serisine bir model daha ekledi. Şirket, dikkat çeken özelliklerle gelen Blade V70 Max modelini sessiz sedasız sitesinde listeledi. Ancak bir fiyat paylaşılmadı.

Blade V70 Max, ön tarafında çentikli ekran tasarımıyla bizi karşılıyor. Yuvarlak kenarlara sahip olan telefon, arkasında yuvarlak ada içine yerleştirilmiş bir kamera kurulumuna sahip. Güç tuşunun renkli olması da dikkat çeken detaylarından.

ZTE Blade V70 Max neler sunuyor?

Orta segmente yerleştirebileceğimiz telefon, 120 Hz yenileme hızına sahip 720x1600 çözünürlük sunan 6,9 inçlik bir ekranla geliyor. Parmak izi sensörü ise yan tarafına yerleştirilmiş.

Cihaz, bütçe dostu bir model olduğu için öyle çok etkileyici teknik detaylara sahip değil. İşlemci tarafında Unisoc T606 var. Ona 4 GB RAM ve 128 GB depolama sunduğunu da ekleyelim. Kamera tarafına baktığımızda 50 MP’lik ve 2 MP’lik kamera görüyoruz. Onlara bir de detayları paylaşılmayan bir yardımcı kamera eşlik ediyor.

Telefonun en dikkat çeken kısmı bataryası. Öyle ki cihaz, 6000 mAh’lik segmentine göre gayet büyük bir bataryayla gelecek. 22,5W hızlı şarj desteğini de unutmayalım. ZTE, cihazın kapasitesinin %80’den aşağı düşmesi için en az 800 şarj döngüsü gerekecek.

ZTE Blade V70 Max hakkında paylaşılan tüm detaylar bu kadar. Henüz fiyatı belli değil ancak özelliklerine baktığımızda çok pahlaı bir telefon olmayacağını tahmin edebiliriz.

ZTE Blade V70 Max teknik özellikleri