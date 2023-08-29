Atatürk'ün hayatına ve annesi Zübeyde Hanım'a odaklanacak "Zübeyde, Analar ve Oğullar" filminden 30 Ağustos'a özel bir teaser yayınlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını ve annesini anlatacak olan “Zübeyde, Analar ve Oğullar” isimli film için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bugün, 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel filmden yeni bir teaser yayınlandı.

Yayınlanan 44 saniyelik tanıtım fragmanı, Atatürk’ün “Mustafa” isminin Ali Rıza Bey tarafından kulağına okunduğu doğum sahnesiyle başlıyor ve filmde neler göreceğimize kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

İşte Zübeyde filminin 30 Ağustos’a özel tanıtım fragmanı

Zübeyde, Analar ve Oğullar, Atatürk’ün çocukluğundan cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan süreci yansıtacak. Aynı zamanda Zübeyde Hanım’ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde 6 çocuğundan 4’ünü ve eşini kaybederken Atatürk’ü nasıl yetiştirdiği de gösterilecek.

Yapımın yönetmen koltuğunda Cenk Yaz oturuyor. Alper Tosun ve Müslüm filminin ortak yapımcısı Nuri Yıldırım da Zübeyde filminin yapımcıları arasında. Kadroya baktığımızda ise Aslıhan Güner’i Zübeyde Hanım olarak, Alican Yücesoy’u ise Mustafa Kemal Atatürk olarak görüyoruz. Bu ikili dışında Devrim Nas, Emre Kınay, Sitare Akbaş, Wilma Elles, Enes Demirkapı, Ali Sağ ve Turgay Tanülkü gibi oyuncular filmde rol alıyor.

Zübeyde, Analar ve Oğullar, 20 Ekim 2023 tarihinde vizyona girecek. Türkiye’ye ek olarak Avrupa, ABD, Orta Asya ve Orta Doğu’da da gösterilecek.