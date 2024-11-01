Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram, Facebook ve WhatsApp'ta kullanılabilen Meta AI ile ilgili açıklama yaptı. Mark Zuckerberg'in açıklaması, Meta AI'ın şimdiden benimsendiğini gözler önüne seriyor.

Sosyal medya devi Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, bir süre önce kullanıma sunulan Meta AI ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklama, Meta AI'ın daha şimdiden benimsendiğini gözler önüne seriyor.

WhatsApp, Facebook ve Instagram'da kullanılabilen Meta AI, kullanıcılara bir dizi yapay zekâ özelliği sunuyor. İşte Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklama, Meta AI'ın oldukça popüler bir hâle geldiğini gözler önüne seriyor.

Meta AI aktif kullanıcı sayısı 500 milyonu geçti

Mark Zuckerberg tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz yılın son dönemlerinde piyasaya sürülen yapay zekâ, ilk yılında yarım milyarı aşkın aktif kullanıcı sayısına ulaşmış durumda. Üstelik Mark Zuckerberg, Meta AI'ın dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ destekli hâline geleceğine inandığını söyledi.

Yalnız burada şöyle bir detay var; Meta CEO'su, Meta AI ölçümünün nasıl yapıldığına ilişkin bir şey söylemedi. Tabii bir de Meta AI'ın henüz piyasaya sürülmediği bölgeler olduğunu hatırlatmak gerek. Açık konuşmak gerekirse WhatsApp ile Instagram'ın popülaritesini düşünecek olursak Meta AI, gerçekten de dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı olabilir.