Yerli FPS oyunu Zula'nın Avrupa dağıtımcısı IDC Games'in Aralık 2019'da hacklendiği, bilgilerin Mart 2021'de tamamen ücretsiz bir şekilde paylaşıldığı ortaya çıktı. Paylaşılan kullanıcı bilgileri arasında e-posta adresleri ve şifreler de yer alıyor.

İnternette pek çok küçüklü büyüklü şirkete, platforma ve hizmete devasa siber saldırılar yapıldığını, bu saldırılar sonucunda da kullanıcı verilerinin ele geçirilerek satılığa çıkarıldığını ya da şirketlere fidye talebinde bulunulduğunu görüyoruz. Bunların bir örneğiyse iki gün önce açıklandı. Have I Been Pwned tarafından da doğrulanan veri sızıntısı, Zula’nın Avrupa dağıtımcısı IDC Games kaynaklıydı.

Have I Been Pwned tarafından 17 Kasım’da açıklanan veri sızıntısına göre 4 milyon kullanıcının bilgileri, İspanya merkezli IDC Games’ten sızdırıldı. Fakat bu sızıntı hiç de yeni değildi. Sızdırılan bilgilerin paylaşıldığı hacker forumunda bilgilerin Aralık 2019’da ele geçirildiği belirtilmekteydi. Bilgiler, hacker forumunda 15 Mart 2021 tarihinde tamamen ücretsiz bir şekilde indirmeye açıldı.

Hangi bilgiler ortaya çıkmış?

Toplam 4 milyon 3 bin 642 kullanıcının bilgilerinin yer aldığı, bu kullanıcılar arasında pek çok Türk kullanıcının da olduğu veri dosyasında şu bilgiler yer alıyordu:

Kullanıcı adı

E-posta adresi

IP adresi

IPB formatıyla şifrelenmiş şifreler

Bu verilerin açığa çıkması nasıl bir tehlike sunuyor?

Her veri sızıntısında olduğu gibi bu veri sızıntısı da beraberinde birçok tehlikeyi getiriyor. Bu tehlikelerden en büyüğüyse zincirleme veri sızıntıları. 4 milyon IDC Games kullanıcısının bilgileri, bu kullanıcıların yetkili oldukları platformların da ele geçirilmesine neden olabilir. Aynı şekilde kullanıcıların diğer platformlardaki bilgileri de bu bilgiler sayesinde ortaya çıkabilir.

IDC Games’in bu konu hakkında herhangi bir açıklamasına rastlayamadık:

Henüz yeni doğrulanan bu veri sızıntısı hakkında IDC Games’in herhangi bir açıklamasına ulaşamadık.

IDC Games, 18 Ocak’ta Zula’nın Avrupa’ya dağıtımını geçici olarak durdurmuştu:

Dağıtımcı şirket, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada Zula Avrupa’nın geliştirici şirket (MadByte Games) oyunu düzeltip güncelleyene kadar geçici olarak kapatıldığını açıklamıştı. Şirket, MadByte’ın herhangi bir güncelleme yayınlamaması nedeniyle oyunun o güne kadarki durumunu ‘tahammül edilemez’ olarak nitelemişti.